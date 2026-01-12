Владимир Темелков изчезна от общинските дела

Месец и половина. Почти толкова време мина от последната изява на Владимир Темелков в ролята му на зам.-кмет на Пловдив с ресор „Дигитализация, европейски политики, бизнес развитие и образование”. Въпреки бурното си публично присъствие досега, високото вице на Костадин Димитров изчезна от публичните общински дела в последно време. Дори служители на общинската администрация се чудят „Къде е Темелков?“, защото сякаш е в неприлично дълъг отпуск. Този въпрос си задават и членове на ГЕРБ, а и немалко представители на други политически формации, които следят ситуацията в администрацията и вече мислят за картите на масата на местните избори след по-малко от 2 години.

Липсата на активност от страна на зам.-кмета е забележителна, тъй като от началото на мандата той се набива на очи не само с ръста си, а и с действията си. Още от влизането си в кметството той започна да създава свой кръг на влияние в администрацията. Опита да го прави и в самата партия ГЕРБ покрай това, че често бе плътно до лидера Бойко Борисов на различни събития и бе предложен за министър на електронното управление в нереализирания кабинет на Росен Желязков. Влезе обаче в конфликт с директния си шеф Костадин Димитров и дори подаде оставка, която в последствие не бе приета. Стигна се дотам, че в началото на септември Димитров и Темелков трябваше да си стиснат ръцете пред Борисов и отново да заработят заедно.

Отсъствието на зам.-кметът по образование е видимо и затова, че досега успяваше да се преекспонира максимално дори в социалните мрежи. Припомняме, че още в началото на мандата Темелков преименува общинската страница Invest Plovdiv във Facebook на свое име, за да прави PR публикации от служебната си активност почти ежедневно. Въпросният профил обаче е заглъхнал от 21 ноември, когато на практика е и последната публична изява на Темелков като зам.-кмет на Пловдив. Липсва активност и в личния му ФБ профил. Последната следа там е от преди две седмици- видео обръщение за Коледа от Пампорово.

Фигурата на вицето липсва и в секцията Новини на интернет страницата на Община Пловдив от 14 ноември, когато последно е бил официално на откриването на обновените общежития на ЕГ „Иван Вазов“. По информация на Под тепето впечатление в администрацията прави и физическата му липса в кметството.

„Временен дисбаланс“. Така Владимир Темелков обясни какво е предизвикало напрежението между него и Костадин Димитров, довело до изненадващата му оставка в края на август. Дали и сега става дума отново за „дисбаланс“ и дали той е „временен“- предстои да разберем.