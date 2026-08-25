Вкараха в съда само единия от задържаните с фалшиви евро

Единствено 32-годишният Русин Младенов от задържаните за разпространение на фалшиви банкноти от 100 евро и приготовления за извършване на грабеж бе вкаран в съда днес, за гледане на мярка за неотклонение. Прокуратурата поиска постоянен арест само за мъжа от Ловеч, който е обвинен в опит да вкара в обращение общо 11 неистински копюра чрез плащане в различни търговски обекти в Пловдив, Карлово и село Игнатово. Правил е това с 25-годишен съучастник, с който се придвижвали със БМВ с прекратена немска регистрация.

Русин, заедно с друг от обвиняемите- 64-годишнен мъж, са обвинени и в подготовката на грабеж над майка и син от Видин- искали да ги упоят и да отнемат 50 000 евро, с които набелязаните жертви разполагали след продажбата на семеен имот. За целта закупили две таблетки ксанакс, които са приложени като доказателство в досъдебното производство.

Наблюдаващият прокурор по делото подчерта пред Окръжния съд днес, че има куп доказателства за обосновано предположение, че Русин е извършил престъпленията, за които е обвинен. Той посочи, че предвиденото от закона наказание за обвиненията му е сравнително леко, но той може да се характеризира като лице с висока степен на обществена опасност- има предишна присъда, а е задържан сега в срока на пробацията. Подчерта още, че той може да извърши друго престъпление или да се укрие. Адвокатката на обвиняемия пък подчерта, че клиентът й оказва пълно съдействие на разследването и поиска „домашен арест“ за Младенов. Съдът обаче реши да го остави обвиняемия в ареста.

Спрямо 64-годишния обвиняем е взета мярка за неотклонение „гаранция“ в размер на 2000 евро, а на 25-годишния – „подписка“.