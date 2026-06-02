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Ето я новата водна атракция на Пловдив

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 10:06ч, вторник, 2 юни, 2026
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Водна стена превърна Пеещите фонтани в кино под открито небе с Disney шоу и събра стотици пловдивчани в Цар-Симеоновата градина – ВИДЕО

Пловдив вече има нова водна атракция. След приключилия основен ремонт на Пеещите фонтани, от началото на юни емблематичното градско пространство предлага още едно зрелище – прожекции върху специална водна стена, изградена сред фонтаните.

Новият елемент бе представен официално на 1 юни с премиерата на шоуто „Disney: Лято на историите“.

Любими герои от анимациите на Disney и Pixar оживяха върху водния екран чрез комбинация от светлинни ефекти, музика и прожекции, превръщайки фонтана в своеобразно кино под открито небе.

Първата вечер привлече множество семейства с деца, които изпълниха пространството около фонтаните. Не е случайно, че стартът бе избран именно за Международния ден на детето – събитието бе насочено към най-малките пловдивчани, но успя да върне детското и у голяма част от възрастните посетители.

Новата водна стена е позиционирана така, че най-добра видимост към прожекциите има откъм сградата на Народна библиотека „Иван Вазов“.

снимки: Катрин Гутман

Самите Пеещи фонтани продължават да функционират в познатия си вид, като водният екран се превръща в допълнителен акцент към светлинно-музикалната програма.

Първите впечатления на посетители са, че технологията действително добавя ново измерение към атракцията, макар при откриването голямата посещаемост и шумът от множеството хора да са затруднили възприемането на звуковото оформление. Вероятно с намаляването на първоначалния интерес и последващи настройки на озвучаването зрителското преживяване ще бъде още по-пълноценно.

Шоуто „Disney: Лято на историите“ ще продължи всяка събота до края на юли от 21:30 часа, което дава възможност на пловдивчани и гостите на града да видят новата атракция и извън еуфорията на премиерната вечер.

След ремонта на Пеещите фонтани водната стена е поредната стъпка в опита емблематичното пространство в Цар-Симеоновата градина да бъде надградено с нови технологии и съвременни форми на градско забавление. Дали прожекциите ще се превърнат в постоянна част от културния живот на града, предстои да разберем, но първите кадри от новото съоръжение вече предизвикаха сериозен интерес сред пловдивчани.

Вижте ги.

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Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 10:06ч, вторник, 2 юни, 2026
1 6 100 1 минута
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Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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