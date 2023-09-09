Най-накрая любителите на изкуството на Мелпомена ще имат възможност да се насладят отново на спектакъл на пловдивчанката Елена Панайотова. Гледайте за пръв път в България „ШАХНАМЕ: Сказание за Зал“ по едноименния пресийски епос на Фердоуси, наричан „Пресийският Шекспир“, на 27-ото издание на театралния фестивал „Сцена Кръстопът“ на 11 септември, на Голямата сцена в ДТ „Николай О. Масалитинов“ – Пловдив.

Припомняме, че след дълги години в чужбина и столичните сцени театралната режисьорка дебютира в родния град през 2015-а с постановката „Сестри Палавееви в бурята на историята„. Спектакълът по нашумелия роман на Алек Попов отбеляза истински фурор още при своята премиера и дълго след това, салоните винаги се пълнеха с желаещи. Представлението грабна ИКАР за дебют. Последваха „Истории от квартала“ оживели по време на проекта „Покана за приятелство“, реализиран от екипа на Театър на отговорността с децата на пловдивския квартал Коматево. През съща 2018-а г. тя се впусна в ново предизвикателство с едно от най-известните заглавия от творчеството на Моцарт – комичната опера „Така правят всички… жени” и екипа на Държавна опера – Пловдив. В емблематичната 2019-а Панайотова „качи“ 8-метров дракон на сцената на Кукления театър в специално създадения за програмата на Пловдив – Европейска столица на културата 2019 и вдъхновен от японския традиционен куклен театър за възрастни Бунраку, спектакъл „Принцът на морето и принцът на земята“.

Ревност и изневяра в премиерата на комичната опера „Така правят всички” от Моцарт

В понеделник, 11 септември от 19 часа в рамките на XXVII-ми Международен театрален фестивал „Сцена на кръстопът“ Пловдив публиката ще преживее прасторията на Ромео и Жулиета от древна Персия, но със щастлив край – ШАХНАМЕ: Сказание за Зал от Фердоуси.

Спектакълът е вдъхновен от древния приказен персийски епос „Шахнаме“ (Книга на царете). Разказва една от най-красивите любовни истории, в която принц Зал отхвърлен от баща си, огледан от митична птица и по-късно реабилитиран, се влюбва в индийска принцеса и е принуден да се бори за любовта си. Една история за любовта, която преодолява всички граници разказана с великолепни актьори, танци и музика на живо.

Пиесата представя за първи път в България драматизация по един от най-големите епоси в човешката история под закрилата на ЮНЕСКО за нематериалното културно наследство на човечеството. Тя пристига в Пловдив в рамките на Национално турне, което се реализира с помощта на НФ “Култура”.

Историята на пловдивчанка разказва новия български филм „Майка“

Един различен мега спектакъл-приказка. С невероятната музика на Николай Иванов, в изпълнение на Марина Великова. И двамата музиканти са от легендарната група за етно-джаз “ОМ“.

Участват: Добрин Досев, Велислав Павлов, Севар Иванов, Жана Рашева, Васил Ряхов, Ралица Стоянова, Росен Михайлов и студенти по актьорско майсторство от НБУ: Веси Методиева, Габриела Ганчева, Йоана Сиракова, Мария Игнатова, Никол Милевска, Михаил Иванов, Никола Куцев, Тони Николов, Павел Събев.

Спектакълът минала година откри престижния международен театрален фестивал „Фаджар“ в Техеран, с което отбеляза най-мащабното гостуване на български артисти в Иран, по случай 125 години двустранни дипломатически отношения. По този повод във фоайето на Драмата в Пловдив, преди и след спектакъла, ще има изложба на иранско традиционно изкуство, организирана от Иранския културен център у нас.

ШАХНАМЕ: СКАЗАНИЕ ЗА ЗАЛ

по едноименния персийски епос на Фердоуси

Превод: Йордан Милев

Режисьор и сценична версия: ЕЛЕНА ПАНАЙОТОВА

Композитор: Николай Иванов (група ОМ)

Художник: Юлиян Табаков

Хореограф: Росен Михайлов

Музика на живо: Марина Великова (група ОМ)

Награди:

Награда „Икар“ 2022 в категория „Авторска музика“ на Николай Иванов

Награда „Аскеер“ 2022 в категория „Театрална музика“ на Николай Иванов

Номинации:

„Аскеер“ 2022 в категория „Костюмография“ на Юлиян Табаков

Столична Община ’21 за режисура

XL-ти Международен театрален фестивал „Фаджр“ в Техеран 2022, гала откриване

Спектакълът е проект на фондация ДЕН ГРИ, реализиран с помощта на Министерство на културата, Столична Община, Индологическа фондация „Изток-Запад“, Фонд за стратегическо развитие към НБУ, фондация „Етюд“ и се разпространява с подкрепата на НФ „Култура“ по „Програма за възстановяване и развитие на частни културни организации“.

От Пловдив и Сцена на кръстопът започва втората част на турнето. Предстои му гостуване в Бургас в 13-ото издание на международния театрален фестивал “Ерата на водолея”.

