Вижте най-големия дрон в Европа на Панаира в Пловдив

Един от най-впечатляващите експонати на Международното изложение за отбранителни продукти и услуги „Хемус 2026“ в Международен панаир Пловдив е безпилотният летателен апарат Black Swan на българската компания Dronamics. Машината, определяна като най-големия дрон в Европа, привлича погледите на посетителите със своите внушителни размери и технологични възможности.

С размах на крилете от 16 метра и товароносимост до 350 килограма, Black Swan е създаден за дълги дистанции и логистични мисии. Дронът развива скорост над 200 км/ч и може да остане във въздуха до 24 часа без прекъсване. С едно зареждане изминава до 2500 километра, като се управлява дистанционно чрез сателитна връзка.

Двойно предназначение и високи технологии

Безпилотната система е разработена за мисии с двойно приложение. Освен за товарни и логистични операции, платформата може да се използва и за наблюдение и разузнаване благодарение на интегрираните системи за мониторинг.

Според производителя Black Swan предлага значително по-ефективен транспорт спрямо традиционните решения – до 80% по-бързи и до 50% по-икономични доставки, с едновременно намаляване на въглеродните емисии.

Технологията е насочена към широк спектър индустрии – фармация, хранително-вкусова промишленост, електронна търговия и логистика на резервни части.

Деловата програма на 5 юни

Деловата програма на „Хемус 2026“ за днес включва събития както в Международния панаир в Пловдив, така и на полигон „Змейово“.

Международен панаир Пловдив

В Конгресния център продължава XIII Международна научна конференция „Научни изследвания, технологии и иновации за отбрана и сигурност“, организирана от Института по отбрана. Обсъждат се теми като изкуствен интелект, киберсигурност, военна медицина и съвременни въоръжения.

В 11:30 ч. в Конферентната зала на Палата 7 ще се проведе специализирана дискусия за космически технологии и ключови направления в отбраната, организирана от TBS Ltd. и Artemis Capital Partners.

През целия ден в палатите на панаира ще се провеждат бизнес срещи и презентации между компании, чуждестранни делегации и представители на Министерството на отбраната.

Полигон „Змейово“

Извън Пловдив основният акцент е на Централния артилерийски технически изпитателен полигон „Змейово“, където ще се проведат демонстрационни стрелби. Посетителите ще видят огневите характеристики и нови разработки на български и чуждестранни компании в реални условия.