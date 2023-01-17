Както ви съобщихме по-рано днес Областният оперативен щаб предлага на територията на Пловдивска област да бъде обявена грипна епидемия.

Пловдив е в грипна епидемия

На този етап не се налага ваканция или онлайн обучение на учениците, съобщи областният управител след заседанието.

Без грипна ваканция за учениците в Пловдив

Областният оперативен щаб (ООЩ) предлага на РЗИ-Пловдив да издаде заповед на територията на областта да бъде обявена грипна епидемия и се предприемат мерки за ограничаване разпространението на грип и остри респираторни заболявания. На този етап обаче не се налага учениците да излизат в грипна ваканция или да минават на онлайн обучение, защото не се наблюдава завишен ръст на заболелите в училищата. Това съобщи областният управител на област Пловдив Ангел Стоев след заседание на ООЩ на брифинг пред журналисти.

В него участваха също директорът на РЗИ-Пловдив д-р Сийка Димчева и началникът на РУО-Пловдив Антоанета Пакова.

От вчера са констатирани два от факторите, които налагат обявяване на грипна епидемия – достигнати са стойности над 99 персентила и са изолирани случаи на вируси от тип А.

Най-голям брой заразени са от възрастовите групи от 0 до 4 години и над 65 години. В лечебните заведения броят на хоспитализирани от грип и остри респираторни заболявания е малък. Налице е ръст на заболели в детските заведения и ясли в Община Пловдив като в отделни райони достига до 70 %. Отчита се и натиск върху спешната помощ и аптечната мрежа.

На база изразените становища по компетентност от всички представители на щаба беше взето решение за въвеждане на следните временни противоепидемични мерки на територията на област Пловдив срещу разпространението на грип и остри респираторни заболявания , считано от 19.01.2023 г. до 30.01.2023 г. вкл., както следва:

1. Преустановяване на плановите консултации на здрави бременни жени.

2. Преустановяване на профилактичните прегледи и задължителните имунизации и реимунизации, които се извършват от общопрактикуващите лекари.

3. Преустановяване на свижданията в лечебните заведения.

4. Провеждане на стриктен ежедневен филтър в детските заведения, като болните деца ще се връщат по домовете. Недопускане на работата заболели лица от персонала. Засилена текуща дезинфекция на повърхности, играчки и други и често проветряване на помещенията.

5. Преустановяване на посещенията на външни лица в социалните домове и домовете за резидентна грижа.

РЗИ-Пловдив следва да издаде заповед за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Областта.

„Следим обстановката и имаме възможност за реакция, вземаме превантивни мерки. На този етап няма място за тревога – лечебните заведения разполагат с необходимия капацитет, в аптечната мрежа има достатъчно лекарства, ако не е наличен даден антибиотик или медикамент, със сигурност има налични генерични лекарства“, обясни областният управител. Той подчерта, че се надява профилактичните мерки да доведат до намаляване темпа на заболеваемостта. „Щабът е в готовност и ако се налага, ще се събере на ново заседание с цел набелязване на допълнителни мерки“, коментира още Ангел Стоев.