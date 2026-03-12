Хиляди се включиха в мащабното шествие до площад „Съединение“, част от протеста с искания за по-добър градски транспорт. Събитието започна около 18 часа пред Община Пловдив и след около час събралата се тълпа тръгна по Главната улица в посока паметника на Съединението.

Безспорно това е най-големият протест на гражданска тема от много години насам. В последните години пловдивчани се събираха за други локални теми, като спасяването на парка до Гребната база, строителството на Бунарджика или други подобни, но в случая протестът бе много по-голям.

Протестът роди и нови рефрени, като „Коце, Коце, Коце, искаме си транспорта“, насочен към кмета на града Костадин Димитров, „Искаме транспорт, а не мизерия“, както и оригинални плакати, като „Искаме градски, а не адски транспорт“ или „Страх ме е да излизам по тъмно“ от името на автобус от градския транспорт след 19:30 часа.