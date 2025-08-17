Софийският градски съд остави за постоянно в ареста Виктор Илиев за тежката катастрофа в София, при която автомобилът му се вряза в автобус на градския транспорт и отне живота на пасажер- лекар от Сирия. 21-годишния мъж е обвинен за причиняване на смърт по непредпазливост. С опасност за живота са още четирима души, сред които и шофьорът на автобуса.

По време на съдебното заседание стана ясно, че в бялото Ауди, шофирано от Илиев, е открита бутилка с райски газ. Има свидетелски показания, че той го е употребявал. До този момент от разследването не е установена скоростта, с която автомобилът е влетял в пътническия рейс.

Пред съда самият Виктор Илиев поиска „помилване“, а адвокатът му настояваше за мярка за неотклонение „домашен арест“.