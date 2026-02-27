Книга с размер 1 см³ тръгва от Пловдив към Луната

Световна премиера на „Книга за Луната“ под купола на древната базилика – проект, който обръща перспективата: как Луната вижда Земята

Под купола на Епископската базилика на Филипопол – сред мозайки на повече от 1500 години – Пловдив направи символична крачка отвъд Земята. В древния храм бе открита първата в България изложба за съвременно космическо изкуство – „Книга за Луната“, проект, който превръща града под тепетата в отправна точка на културна мисия към Луната.

В центъра на експозицията е миниатюрна книга с размер едва 1 кубичен сантиметър. В своите 80 страници тя събира текстове и изображения на 48 артисти, учени, философи и културни организации от различни държави. Скоро това малко кубче ще напусне орбитата на Земята и ще поеме към Луната като културна капсула на времето – с един ключов въпрос: Как Луната вижда Земята?

Проектът обръща перспективата. Вместо ние да гледаме към Луната, си представяме нейния поглед към нас. Какви ценности, каква култура и каква представа за човечеството бихме изпратили отвъд планетата си? Защото космическата колонизация не е само технологично предизвикателство – тя е морален, културен и философски избор.

В специалния ни видеоподкаст от откриването ще чуете:

Как Пловдив се превърна в домакин на първата изложба за космическо изкуство у нас?

Как се създава книга, предназначена за лунна мисия?

Какво означава за един артист да знае, че творбата му ще напусне Земята?

Кащо думите и изкуството са това, което ни прави хора – дори извън пределите на планетата ни?

От древната базилика до Южния полюс на Луната – това е история за памет, бъдеще и отговорност. Гледайте видеото и станете част от една мисия, в която изкуството не просто отразява света, а го изпраща отвъд него.

