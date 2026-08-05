По неофициална информация жертвата е била примамена чрез приложение за запознанства, а разследващите проверяват дали мотивът е престъпление от омраза



Разследването на жестокото убийство на 37-годишния мъж, чието тяло бе открито в подножието на Младежкия хълм в Пловдив, продължава, като към момента прокуратурата и полицията все още не са оповестили официални данни за мотивите и извършителите на престъплението. Както ви съобщихме по-рано вчера около 17,20 часа на тел. 112 е бил подаден сигнал за намерен в безпомощно състояние мъж с видими следи от насилие.

По информация на Под тепето от източници, близки до разследването, една от основните версии, по които се работи, е престъпление, мотивирано от сексуалната ориентация на жертвата. Тази информация не е официално потвърдена от разследващите органи.

Според същите източници 37-годишният мъж е починал вследствие на изключително жесток побой, като се предполага, че нападението е било извършено от повече от един човек.

Неофициалната информация сочи още, че жертвата е била примамена чрез интернет приложение за запознанства, след което е нападната и пребита до смърт. Разследващите проверяват всички обстоятелства около евентуалната предварителна организация на нападението, както и дали мотивът е свързан с омраза към сексуалната ориентация на жертвата.

По информация на Под тепето вече има задържани лица, които се проверяват за съпричастност към тежкото престъпление. До момента обаче няма официално съобщение от прокуратурата или полицията, което да потвърди задържания или да даде повече подробности по случая.

Очаква се утре Окръжната прокуратура и Областната дирекция на МВР – Пловдив да излязат с официална информация за развитието на разследването.

Снимката е илюстративна/архив