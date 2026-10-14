Велоалеите на Пловдив ще влязат в Google Maps

Цялата веломрежа на Пловдив ще бъде интегрирана в Google Maps и ще бъде видима на картата на платформата, която се използва от множество потребители.

Община Пловдив се е свързала с компанията и вече води разговори за включването на близо 60-те км велоалеи в системата. От администрацията очакват това допълнително да насърчи хората да използват велосипеди за придвижване.

„Водим разговори велоалеите в Пловдив да бъдат видими в приложенията на Гугъл. Идеята е те да са част от навигацията на Гугъл Мапс, за да може хората, които карат велосипеди, да си правят маршрути от точка А до точка Б“, коментираха днес кметът Костадин Димитров и заместникът му Пламен Панов.

Градоначалникът обяви още, че по седем от най-важните градски линии от градския транспорт рейсове ще се движат до 23.30ч. всеки ден.

„Искаме пловдивчани да разчитат на градския транспорт да могат да се приберат у дома вечер след събитие през седмицата например“, добави Костадин Димитров.