Вдигнаха заплатите на пловдивските кметове

5% увеличение за кметовете, общинските и държавните служители, влиза със задна дата от 1 януари и бе прието без дебат

С 40 гласа „за“, без нито един „против“ и 5 „въздържал се“ Общинският съвет прие предложението за увеличение на възнагражденията на кметовете и служителите в Община Пловдив. Точката бе гласувана без дебат.

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Решението предвижда 5% ръст на заплатите, като промяната ще влезе в сила със задна дата от 1 януари 2026 г. Увеличението обхваща както персонала в общинската и районните администрации, така и кметовете на шестте района и кмета на града.

След актуализацията основните месечни възнаграждения на районните кметове ще бъдат 2040 евро. Различията ще дойдат от начисляване на допълнителното възнаграждение за прослужено време, например кметът на район „Централен“ ще получава 2470 евро, а този на район „Западен“ – 2326 евро.

Основната заплата на кмета на Пловдив остава фиксирана на 3763 евро.

Общо за 2026 г. възнагражденията на седемте кметове са планирани в размер на 216 480 евро, като средствата се осигуряват от републиканския бюджет, тъй като те са със статут на държавни служители.