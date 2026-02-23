Вдигат паметник на Милчо Левиев срещу Дома на културата

Предложение за даване на принципно съгласие за поставяне на скулптурна композиция в памет на легендарния музикант Милчо Левиев в градска среда ще се разглежда на предстоящата сесия на Общински съвет. То е внесено от кмета Костадин Димитров и е по повод входирано в общинската администрация писмо от Сдружение за образование и култура „Милчо Левиев“. Именно организацията, носеща името на световноизвестния джазмен, бе в основата на създаване на алея на Данов хълм, кръстена на него. Идеята е с вдигане на монументално произведение на знаково в града място да бъде отбелязана 90-годишнината от рождението на именития композитор и пианист.

Първоначалната идея на сдружението е паметникът да бъде поставен именно на алея „Милчо Левиев“ на Сахат тепе, но тя е била преосмислена. В писмото е посочено друго място- пространството срещу Дома на културата, в триъгълника на „Гладстон“ и „Авксентий Велешки“. Локацията не е подбрана случайно- в Дома на културата се намира една от основните сцена на Пловдив, а сградата е и дом на Операта.

„Избраното от инициативния комитет място препраща към идеята за диалог между различните жанрове и музикални стилове- визия, характерна за цялостния творчески път на Милчо Левиев. Домът на културата е и основната сцена, на която се провежда дългогодишния Джаз фестивал на Пловдив, чийто артистичен директор някога е бил именно Маестро Левиев“, се казва в предложението на кмета до съветниците.

Намерението на сдружението е да се направи конкурс, като идейният проект трябва да включва стилизирано пиано и самия музикант в реален размер, седнал и свирещ на клавишите. До композицията следва да бъде предвидена възможност граждани и гости на Пловдив да сядат и да споделят този символичен момент.

Бъдещата скулптурна композиция трябва да бъде съгласувана с НИНКН, тъй като пространството се намира в границите на охранителната зона „Филипопол- Тримонциум- Пловдив“. Намерението на градската власт е общината да подкрепи финансово провеждането на конкурса съгласно одобрените средства в Календара на културните събития, но дейностите по проектиране, изработка и монтаж на монументалната творба ще са за сметка на Инициативния комитет.