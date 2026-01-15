Възстановяват в автентичен вид първото пловдивско кметство

Кметът на район Централен Георги Стаменов получи разрешение от общински съвет да кандидатства за финансиране за реализиране на проект за реставрация на Първото градско кметство на ул. „Христо Г. Данов“. Местният парламент прие с пълно единодушие предложението за делегиране на правото на районната администрация да кандидатства по Схема за енергийна ефективност на Националния доверителен фонд. Проектното предложение е на обща стойност 764 000 евро с ДДС, от които безвъзмездните средства в размер на 437 000 евро.

Идеята на Стаменов е ако бъде одобрен проектът на Централен да се реализира разработката за реставрация на курса за архитекти на престижния френски институт École de Chaillot (Екол дьо Шайо), която е в районното кметство. Дипломният проект за ремонта на паметника на културата бе дарен на администрацията още преди няколко години. Съдейки по него, тя не само ще възвърне автентичния си блясък от времето на създаването ѝ, но ще придобие и повече функционалности.

Сградата е много точно обследвана. През 1907 г. е строителство на двуетажна жилищна постройка. Макар и видимо към днешна дата това да е една сграда, през годините тя е била по-малка, към нея е имало пристройка, която се появява през 1921-ва и двете са били отделни. Първоначално малката сграда, която е отдясно заставайки срещу фасадата е имала много красиви витрини, била е с по-нисък под от този, които е в момента и е имало възможност за достъп от улицата. Според исторически източници първоначално тази част е била аптека.

Някъде между 70-те и 80–те години на миналия век големите витринни прозорци са преправени да наподобяват съществуващите на двете нива в сградата. “Идеята ни е да възстановим тези витринни, остава все още отворен въпроса за вътрешното разпределение, тъй като първоначално тази сграда е нямала санитарни възли на първия етаж, които задължително трябва да бъдат изградени. Също така ще реставрираме цялостно покрива, като се възстановяват люнетите, каквито е имало и са изчезнали при някои от ремонтите. Те ще дадат допълнително естествено осветление в това подпокривно пространство и възможност една площ от близо 300 кв. м. да стане използваема отново.

Обследването е установило още, че вътрешната стълба в централното фоайе на партера не е автентична и е направена във връзка с преустрояването за общинска сграда.

Идеята на район Централен е сградата да стане център за опазване на архитектурно – историческото наследство на града.

„Самата сграда има изключителен заряд от гледна точка на историята. Смятам, че той трябва да се използва и функцията ѝ да бъде свързана с културните институти и опазване на наследството. Пак казвам на този етап съм изключително щастлив, че успяхме да спечелим финансиране за този проект и в едно обозримо бъдеще ще започнем същинската и реална работа по възстановяване на фасадата.

