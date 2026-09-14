Възстановиха Нимфеума на Бунарджика, чешмата отново ще оживее

Емблематичният обект ще бъде официално открит на 26 септември с участието на хор „Евмолпея“

Една от познатите, но дълго пренебрегвани градски чешми на Бунарджика отново ще бъде част от живота на тепето. Реставрираният Нимфеум ще бъде официално открит на 26 септември от 11:00 ч. в рамките на „Фестивал на тепетата“.

Възстановяването е реализирано по инициатива на сдружение „Бизнесът за Пловдив“, което е осигурило изцяло финансирането на консервацията и реставрацията. В откриването ще участва и хор „Евмолпея“.

От римско светилище до градска чешма

Историята на мястото отвежда назад до римската епоха. За Нимфеума разказва още през XVI век западноевропейски пътешественик, а според историческите сведения светилището е било свързано с воден извор.

Летописецът Никола Алваджиев описва две пещери и стара чешма, намираща се недалеч от тях. По негови данни чешмата е разрушена през 1910 г., а по-късно е възстановена в различен вид.

Днешната чешма е изградена през 30-те години по подобие на старата. От някогашния комплекс обаче днес не са останали видими следи. Изчезнали са и мраморното корито и древното подземие, открито при проучвания през 20-те години на миналия век.

Легендата за водата

С мястото е свързана и една от старите пловдивски градски легенди. Според нея водата от Нимфеума притежава особена сила – чужденец, който веднъж отпие от нея, остава завинаги в Пловдив.

Тъкмо тази легенда превръща чешмата не просто в архитектурен обект, а в част от градската памет и фолклор.

Проектът е дело на пловдивски архитект

Започва реставрацията на Нимфеума на Бунарджика

Още през 2022 година архитект Гергана Спасова-Иванова предостави проект за възстановяване на чешмата безвъзмездно на район „Централен“. Нейният проект печели първо място в шестия национален конкурс за опазване на архитектурното наследство на ICOMOS. Години по-късно чешмата най-сетне отново ще заработи. След приключването на работата Нимфеумът отново ще бъде достъпен за пловдивчани и посетителите на Бунарджика.

Официалното откриване е на 26 септември от 11:00 ч. при чешма „Нимфеум“ на Бунарджика. Събитието е част от „Фестивал на тепетата“.