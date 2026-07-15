Възстановиха и куба към Арката на Димчо Павлов в парка

И кубът към Арката на Димчо Павлов бе върнат на мястото му, след като преди това и монументалната творба на покойния скулптор бе монтирана обратно в Цар-Симеоновата градина след близо 10-годишна сага. Месинговият елемент бе възстановен от столични майстори леяри в пълно копие на оригинала.

Кубът тежи 70 килограма, излят е от месинг, патиниран е и от вчера завършва цялостната композиция в парка. Махнати са и строителните заграждения, за да може посетителите на градината да се радват на монументалната творба. Предстои единствено поставянето на художественото осветление.

Скулптурата на Димчо Павлов, изработена по повод 100-годишнината от Първото българско изложение с масивното „П“ от монолитен къс тъмносив гранит в оригинал бе с бронзов куб в основата, с изобразена карта на изложението върху него. Бронзовият елемент обаче е бил откраднат още през 90-те години. В последствие бе изготвена каменна реплика от скулптора Свилен Костадинов по оригиналния гипсов модел на Димчо Павлов, осигурен от сина му след смъртта на твореца. И каменният куб обаче явно се е сторил ценен на някого, тъй като след демонтирането на Арката от парка през 2015г. изчезва безследно.

Сега кубът е от месинг и отново е на мястото си, този път стабилно анкериран срещу набези на „ценители на изкуството“.