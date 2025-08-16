Възпитаник на МУ-Пловдив е загиналият в разцепения автобус

Възпитаник на пловдивския Медицински университет е загиналият в разцепения автобус от 21-годишен шофьор, влетял в пътническото превозно средство в столицата.

Иса Али е лекар от сирийски произход, родом от град Ракка. Това съобщиха координаторът за Европа в Главното мюфтийство Мустафа Избищали и арабистът и преводач Мажд Алгафари в профилите си във Фейсбук, цитирани от медиите.

От профила на д-р Али във Фейсбук се разбира, че е завършил „Акушерство и гинекология“ в Медицинския университет- Пловдив. След това е работил в Стара Загора и Бургас. Трябвало е скоро да навърши 61 години.

Д-р Иса Али, който е бил единственият пътник в автобуса, в който 21-годишният Виктор Илиев се вряза в висока скорост. Той е и единствената жертва на жестоката катастрофа.