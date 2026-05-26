Вътрешният министър: Реформата в МВР ще е на два етапа

„Реформа в МВР ще има и тя ще е в два етапа“, съобщи в Пловдив вътрешният министър Иван Демерджиев. Той посочи, че реформата ще касае както проблемните структури във ведомството, така и например казуса с множеството пенсионери, които продължават да работят в системата.

„Единият етап ще бъде много бърз – там, където нещата са очевидни, ще реагираме незабавно. Ще направим истинска стратегия за развитие на министерството и това е процес, който ще отнеме време. Вторият етап започва от днес, но няма да завърши бързо. Резултатът от първия етап ще го видите много бързо“, коментира Иван Демерджиев една от темите на дневен ред пред ръководството на МВР.