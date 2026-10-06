Процесуален обрат: ВАС върна за разглеждане спора за ПУП-а под строежа на „Славееви гори“

Първоинстанционният съд беше прекратил делото, но Върховният административен съд прие, че старото дело от 2009–2010 г. не е решило спора по същество и не пречи да се иска обявяване на нищожност на заповедта от 2008 г.

Върховният административен съд отмени определението на Административния съд в Пловдив, с което беше прекратено делото за евентуалната нищожност на заповед от 2008 г., свързана с ПУП-а в района на ул. „Славееви гори“. Делото трябва да бъде разгледано отново от пловдивския административен съд. Решението на ВАС е от 25 септември 2026 г. и е по административно дело №8898/2026 г. То е окончателно.

Под тепето ви разказа още през месец май за казуса, в който Жители на район „Южен“ оспорват мащабен строеж на жилищен комплекс в Пловдив. Хората от квартала твърдят, че жилищен комплекс в район „Южен“ се изгражда върху терен, предвиден за образование до една от последните блокови градини в Пловдив. В основата на спора е стар ПУП срещу нов Общ устройствен план.

В случая решението на ВАС е важно за спора около жилищното строителство в района, тъй като именно заповедта от 2008 г. е сред актовете, с които е одобрено изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за част от квартал 95 в кв. „Христо Ботев – юг“.

Как започва съдебният спор

Със заповед №ОА-27 от 8 януари 2008 г. тогавашният кмет на Пловдив одобрява изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за част от квартал 95. С нея се обединяват няколко урегулирани поземлени имота в нов УПИ V-2233, 2234, 2235, 2240, като в заповедта е записано, че няма промяна в предназначението за ниско, средно и високо застрояване.

Още тогава заповедта е оспорена от живеещи в съседна сграда, сред които е и инж. Крадимир Бахчовански от управата на етажната собственост на блока на ул. „Славееви гори“, в който се намира и една от последните подблокови детски градини в Пловдив.

През 2009 г. Административният съд – Пловдив обаче не разглежда спора по същество. С определение №2188 от 23 октомври 2009 г. съдът оставя жалбата без разглеждане и прекратява делото, като приема, че жалбоподателите нямат правен интерес. Сред мотивите е изводът, че не е установено със заповедта да е променено предназначението или да са намалени отстоянията.

Това определение е потвърдено от ВАС през 2010 г.

Именно този стар съдебен акт се оказва в центъра на новия спор.

АС–Пловдив отново прекрати делото

През 2026 г. К. И. Б. отново сезира Административния съд – Пловдив, този път с искане за обявяване на нищожност на заповедта от 2008 г.

На 8 юни 2026 г. АС–Пловдив оставя жалбата без разглеждане и прекратява административното дело №767/2026 г.

Пред съда представителят на кмета на Пловдив се позовава на Тълкувателно решение №3 от 2013 г. на ВАС и твърди, че след като веднъж е било подадено оспорване за незаконосъобразност на административния акт, не може впоследствие да се предявява искане за нищожност, без да е обоснован отделен правен интерес.

Същата позиция заема и „Сани 2002“ ЕООД като заинтересована страна. Дружеството се позовава и на влязлото в сила определение от 2009 г., с което според него вече е установена липсата на правен интерес.

Пловдивският административен съд приема тези аргументи.

Съдът се позовава на Тълкувателно решение №3/2013 г. и приема, че влезлият в сила съдебен акт препятства последващо искане за прогласяване на нищожност. Така жалбата е оставена без разглеждане, а производството е прекратено, без съдът да се произнесе дали самата заповед от 2008 г. е нищожна.

ВАС: Старото дело не е решило спора по същество

Именно тук идва обратът. ВАС отменя определението на пловдивския административен съд и приема, че прекратяването на делото е неправилно.

Според върховните съдии правилото, на което се е позовал първоинстанционният съд, се прилага, когато вече има влязъл в сила съдебен акт, с който е разрешен спорът относно законосъобразността на административния акт. В случая обаче такова произнасяне по същество няма.

Предходното дело от 2009 г. е било прекратено, защото съдът е приел, че жалбоподателите нямат правен интерес. Следователно тогава не е било извършено съдебно разглеждане на законосъобразността на заповедта от 2008 г. Затова според ВАС това старо определение не може да бъде използвано като процесуална пречка пред новото искане за обявяване на нищожност.

С други думи, ВАС прави разграничение между две неща: предходно дело, приключило без разглеждане на спора по същество, и съдебно решение, с което вече е решен въпросът за законосъобразността на административния акт. В случая е налице първото.

А има ли правен интерес?

ВАС отхвърля и начина, по който първоинстанционният съд е достигнал до извода за липса на правен интерес. Според върховния съд този въпрос не е бил действително изследван в настоящото производство, а е бил изведен от предходното дело. ВАС посочва, че правният интерес следва да бъде преценен с оглед разпоредбите на чл. 131, ал. 2, т. 2–5 от Закона за устройство на територията, включително предвид обстоятелството, че жалбоподателят е собственик на имот, съседен на имотите, обхванати от изменението на ПУП-а.

Затова делото е върнато на Административния съд – Пловдив за продължаване на производството съобразно указанията на ВАС.

Какво НЕ е решил ВАС

Решението на Върховния административен съд не означава, че ПУП-ът от 2008 г. е обявен за нищожен.

ВАС не се произнася и че строителството на „Славееви гори“ е незаконно или трябва да бъде спряно.

Върховният съд решава процесуалния въпрос дали изобщо може да бъде разгледано искането за нищожност на заповедта от 2008 г. Отговорът е „да“.

Така въпросът за валидността на стария административен акт остава отворен за разглеждане от пловдивския административен съд.

Старият ПУП и новият Общ устройствен план

Съдебният обрат идва на фона на друг съществен въпрос в спора около терена на „Славееви гори“ – как старият ПУП се съотнася към действащия Общ устройствен план на Пловдив, влязъл в сила през 2023 г.

В отговор на заявление по Закона за достъп до обществена информация Община Пловдив посочи пруд Под тепето, че след влизането в сила на новия ОУП не е извършван анализ на старите ПУП-ове в рамките на посочения в закона шестмесечен период и не са давани предписания за тяхното изменение. Общината е посочила и че след приемането на новия ОУП не са провеждани процедури за изменение на ПУП или РУП за спорните имоти.

В същото време в отговора на общината се посочва, че един от имотите – ПИ 56784.531.5171, попада в територия „За образование – То“, докато за него е издадено разрешение за строеж за жилищна сграда.

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Именно съчетанието между стария ПУП, новия ОУП и издадените през 2024 г. разрешения за жилищно строителство е сред ключовите въпроси в продължаващия спор за терена.

Сега към тях се добавя и съдебният въпрос за валидността на административната заповед от 2008 г. След решението на ВАС този въпрос вече не може да бъде приключен само с позоваване на старото дело от 2009–2010 г.

Предстои Административният съд в Пловдив да продължи производството и да прецени както правния интерес на жалбоподателя, така и поставения въпрос за нищожността на заповедта.