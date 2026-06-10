Външна фирма може да коси и премахва опасни дървета в Пловдив

Пловдив въвежда значително по-строги правила за опазване и управление на зелената система. Това стана ясно от участието на заместник-кмета по екология и здравеопазване Иван Стоянов в БНТ подкаст „Къде живеем?“ с Камен Коларов. Наредбата за управление, развитие, поддържане и опазване на зелената система е изцяло нова и цели да отговори на предизвикателствата на климатичните промени, засиленото строителство и намаляващите зелени площи в града.

Двойно по-високи санкции за нарушителите

Една от най-съществените промени е значителното завишаване на глобите за увреждане на зелената система и неспазване на задълженията за компенсаторно озеленяване. Според Иван Стоянов досегашните санкции не са имали достатъчен възпиращ ефект, особено в районите с интензивно строителство.

„Затова се наложи това завишаване на глобите, особено за юридически лица. Двойно се увеличиха до максималното, което позволява законът“, заяви Иван Стоянов.

До 10 500 евро санкция при неизпълнено компенсаторно озеленяване

Новата наредба въвежда по-сериозна отговорност за инвеститорите.

„Глобите, ако не се получи това компенсаторно залесяване, са много по-големи. Те стигат до 10 500 евро“, посочи Стоянов.

Освен това обезщетенията за премахната растителност са увеличени с 20 процента.

Пет години задължителна поддръжка на новата зеленина

Сред най-важните нововъведения е задължението инвеститорите да поддържат озеленяването в продължение на пет години след изграждането му.

Според новите текстове, ако декоративната растителност загине или бъде увредена в този период, тя трябва да бъде възстановена за сметка на възложителя.

Строежи без изпълнено озеленяване или без протокол за неговото приемане няма да могат да получат разрешение за ползване.

Гражданите също носят отговорност

Наредбата не е насочена само към инвеститорите. За първи път толкова ясно се регламентират и задълженията на гражданите.

„Не само насърчава, но и ги задължава“, каза Иван Стоянов по отношение на поддръжката на зелената система.

Той даде пример със САЩ, където собствениците могат да бъдат санкционирани, ако не поддържат дворовете си. По думите му обаче пловдивската наредба не е толкова рестриктивна и цели преди всичко да насърчи хората да пазят зеленината около себе си.

Липсват ландшафтни архитекти за общината

Въпреки създаването на нов отдел „Зелена система“, общината среща сериозен кадрови проблем.

„Няма желаещи ландшафтни архитекти да дойдат да работят в Община Пловдив“, призна Стоянов.

По думите му възнагражденията в администрацията трудно могат да се конкурират със свободния пазар, което затруднява попълването на новото звено.

Нови звена за контрол и проверки

Общината подготвя разширяване на контролните механизми.

„Трябва да се наемат още хора“, каза Стоянов.

Идеята е към Пловдивския общински инспекторат и районните кметства да бъдат създадени отделни звена, които да извършват проверки по изпълнението на наредбата. Финансирането им ще бъде заложено в бюджета на общината.

Общината обмисля наемането на външна фирма за косене и премахване на опасни дървета

Голяма част от дърветата в Пловдив са на повече от половин век.

„Зелената система – дървесната, в град Пловдив не е в добро състояние“, предупреди заместник-кметът.

Общината обмисля наемането на външна фирма за косене и премахване на опасни дървета, която да работи съвместно с районните администрации. Разглежда се и вариант за създаване на ново специализирано звено.

Каменните градини са временно решение, но няма да се признават за озеленяване

По повод една от темите, които предизвикаха критики в социалните мрежи и сред ландшафтните архитекти – т.нар. каменни градини, Иван Стоянов обясни, че причината за тяхното изграждане е липсата на поливни системи.

„Навсякъде, където има от тези камъни – било то бели или черни – няма изградена поливна система и за да не избуяват троскоти, осили и други вредители, с камъни това е временно решение“, обясни заместник-кметът.

Той призна, че на част от местата има засадена растителност, но поддръжката ѝ е затруднена именно заради липсата на автоматизирано напояване.

„Поддръжката е по-трудна, защото ги поливат с водоноски и с маркуч. Затова на някои места има камъни, но това е временно решение“, каза Стоянов.

По думите му там, където бъдат изградени поливни системи, каменните площи постепенно ще бъдат заменяни с озеленяване. Това обаче няма да важи за всички обекти.

„На някои места да, но някои – примерно пред Градския дом на културата – няма да се премахнат, тъй като там визията е добра“, заяви той.

Попитан дали Общината не дава противоречив сигнал и ще бъде ли приета каменна градина за озеленяване, ако строител я изпълни, той отговори:

„Не, ясно е казано какво е озеленяване. За там, където са сложени – примерно, както казахте, пред Градския дом на културата – си е представен проект, който е приет от ЕСУТ и е изпълнен. Но иначе в наредбата вече ясно е казано какво е озеленяване и какво не, и какво ще се приема от ЕСУТ.“

Нови паркове и край на „калните петна“

Общината подготвя реализацията на нови зелени пространства чрез европейско финансиране.

„Имаме 33 хектара, които трябва да се направят с поливна система и залесяване“, каза Стоянов.

Предвижда се и възобновяване на работата по проекта за „Екопарк Марица“, както и облагородяване на терени, известни сред пловдивчани като „калните петна“, съвместно с ландшафтните архитекти.

Зоните с ниски емисии влизат от 1 октомври

От 1 октомври започва въвеждането на зоната с ниски емисии в Малкия ринг на Пловдив.

Контролът ще се осъществява чрез камери и автоматична връзка с базата данни за техническите прегледи.

„Контролът ще е в Организация и контрол на транспорта“, обясни заместник-кметът.

Глобите ще отиват за по-чист въздух чрез пречистватели по спирките

Приходите от санкции няма да потъват в общия бюджет.

По думите на Стоянов една от идеите е средствата да бъдат използвани за мерки за подобряване качеството на въздуха, включително поставяне на пречистватели на въздуха на натоварени спирки на градския транспорт.

Безплатно извозване на стари мебели и електроуреди

Заместник-кметът призова гражданите да използват услугата на ОП „Чистота“ за безплатно събиране на едрогабаритни отпадъци и стара техника директно от домовете им.

„Вземаме тези неща от дома абсолютно безплатно“, подчерта той.

Услугата обхваща мебели, електроуреди и други обемисти отпадъци, които не трябва да се оставят до контейнерите.

Общинският разсадник вече е на европейско ниво

Стоянов определи общинския разсадник като едно от най-успешните екологични начинания на администрацията.

„Разсадникът ни е европейски. Ако човек отиде там, няма разлика между нашия общински разсадник и частен разсадник“, каза той.

Произведената растителност се използва изцяло за нуждите на Пловдив.