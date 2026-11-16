В защита на влака по „Копривщица“: Може да бъде транспортен гръбнак

Жп-линията по улица „Копривщица“ трябва да бъде запазена като транспортна връзка, а правилното изпълнение на повдигнатата линия само да подобри живота на пловдивчани. Градската железниця може да бъде гръбнак на обществения транспорт в града, а алтернативите със заличаването им за сметка на разширяване на булеварди са остарели схващания. Това заявяват от организацията „Пловдив – град за хората“ в отговор на позицията на КАБ – Пловдив, публикувана в „Под тепето“, според които жп-линията трябва да бъде премахната.

Публикуваме цялата позиция на Пловдив – град за хората:

Градската железопътна мрежа може да бъде гръбнакът на обществения транспорт в Пловдив – не можем да си позволим да я заличаваме.

​Повод за нашето становище са поредните публични изказвания, че съществуващата жп линия между гара Филипово и Централна гара пречи на развитието в града и трябва да бъде премахната.

Идеи, според които разширяването на инфраструктурата за автомобили се явява решение на транспортните проблеми, а железницата в града е „пречка“, противоречат на съвременните градоустройствени принципи.

Много градове вече осъзнават щетите от тази тенденция и възстановяват премахнатите жп трасета, като ги интегрират в публичния транспорт – призивът в Пловдив тепърва да се демонтират е неадекватен, при все че градът страда от алтернативи на придвижване.

Защо жп отсечката през бул. „Копривщица“ играе важна роля в транспортната мрежа?

Жителите на Пловдив и съседните селища ежедневно страдат от засиления автомобилен трафик, а градският и междуградският транспорт не са достатъчно интегрирани. Ключовото предимство на градската железница (S-Bahn) спрямо крайградските влакове е това, че тя свързва региона, като същевременно е част вътрешната транспортна мрежа.

Съществуващият жп коридор през бул. „Копривщица“ има потенциала с една единствена линия да обслужва стотици хиляди жители в областта и ключови икономически зони.

Скъсването на директната връзка между гара Филипово и Централна гара е необратима градоустройствена грешка. Обяснението, че повдигането на жп трасето е „мегапроект“ и непреодолима трудност, издава непознание как функционират железопътните мрежи в развитите градове. Тезата, че съоръжението ще влоши качеството на живот в непосредствена близост, не отговаря на реалността – правилното изпълнение на подобни проекти подобрява градската среда и демонстрира по-положителни визуални и акустични параметри в сравнение с автомобилния транспорт.

Надяваме се, че местната и централната власт ще обърнат внимание на казуса, но и наблюдаваме отблизо всяка стъпка от процеса, защото вярваме в съвместното участие на гражданските и експертните организации.

Нашата визия: алтернативи на транспорт, а не монопол на автомобила.

Ние от Пловдив – град за хората категорично не сме съгласни с предложенията за ликвидиране на железопътни трасета.

Напротив – настояваме за тяхното модернизиране и интегриране в градския транспорт:

​1. Запазване на трасето между Филипово и Централна гара и повдигането му в отсечката на бул. „Копривщица“.

​2. Изграждане на нови спирки по протежение на естакадата, които да функционират като възлови точки за връзка между влакове, автобуси, велосипеди и пешеходен достъп.

​3. Превръщането на тази линия в гръбнак на бъдещата градска и крайградска железница на Пловдивска област.

​Очаквайте повече по темата!

Пловдив има нужда от експертни решения с мисъл за десетилетия напред, а не от решения „на парче“, които пречат на устойчивото развитие.

Екипът на нашето сдружение вече има опит с инициативи за мобилността в града, една от които беше масовият протест от началото на годината и последвалото частично подобрение на услугата. Като естествено продължение на проучването ни, съвсем скоро ще представим публично нашата детайлна разработка за развитието на градския транспорт в Пловдив и намаляването на автомобилния трафик.

Бъдещето на градския транспорт в Пловдив има нужда от повече алтернативи на придвижване, а не от тяхното ограничаване!