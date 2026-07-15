Осем подсъдими застават пред Окръжния съд в Пловдив по обвинения за участие в схема с фиктивни назначения и присвояване на близо 3,5 млн. лева от театрите в Смолян и Разград



Днес в Окръжния съд в Пловдив започва делото, станало известно като „Театралната афера“, по което осем души са обвинени за схема за източване на близо 3,5 млн. лева от бюджетите на държавните театри в Смолян и Разград.

Припомняму, че през ааприл т. г. Прокуратурата прати на съд осем души за милионната афера с фиктивни назначения в театри.

Случаят стана публично известен през есента на 2024 година, когато разследването разкри схема с фиктивни трудови назначения. Според обвинението десетки хора са били назначавани на работа, без реално да изпълняват служебни задължения, като са получавали значителни възнаграждения. Част от изплатените средства впоследствие били връщани чрез счетоводна фирма, свързвана със схемата.

Подробности по разследването може да видите на този линк.

Сред подсъдимите са бившият директор на Родопския драматичен театър „Николай Хайтов“ в Смолян Румен Бечев, бившият директор на Театрално-музикалния и филхармоничен център в Разград Левон Манукян, както и собственикът на счетоводна фирма Петко Писков, сочен от прокуратурата за организатор на схемата. Те са обвинени за участие в организирана престъпна група, длъжностно присвояване, документни престъпления и пране на пари, като обвиненията срещу отделните подсъдими се различават.

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Според разследването щетата за Родопския драматичен театър в Смолян възлиза на близо 1,8 млн. лева, а за културния институт в Разград – на малко над 1,5 млн. лева.

В рамките на днешното разпоредително заседание съдът трябва да прецени дали са налице всички процесуални предпоставки за даване ход на делото. Ако това стане, ще бъде определен и редът, по който ще протече съдебният процес – дали някой от подсъдимите ще поиска съкратено съдебно следствие, или делото ще се разглежда по общия ред с разпит на свидетели и вещи лица.

Разследването на случая доведе и до кадрови промени в Министерството на културата, след като няколко служители на ведомството бяха освободени от постовете си.