В Пловдив стартира предизборната кампания

Партийните къщички край Копчетата и на пл. „Централен“ никнат една по една

В първия ден на астрономическата пролет коалицията ГЕРБ–СДС даде символичен старт на предизборната си кампания в Пловдив. Събитието по традиция се проведе на площад „Стефан Стамболов“ и събра кандидати за народни представители от 16 МИР, членове и симпатизанти, присъстваше и досегашният министър на правосъдието Георги Георгиев.

Докато течаха речите, в съседство вървяха дейности по поставяне на павилиони на други политически сили.

Кметът на града Костадин Димитров откри кампанията с акцент върху развитието на Пловдив и необходимостта от приемственост в започнатите проекти. В изказването си той подчерта, че градът има „ясна посока и силна енергия за развитие“, като целта според него е тази посока да бъде запазена.

Сред конкретните теми, засегнати в речта, бяха ключови инфраструктурни и градски проекти – развитието на зоната около река Марица, археологическите обекти като Форума и Източната порта, разширяването на пешеходната зона, инвестиции в спортна инфраструктура и културния календар, както и други обекти с дългосрочно значение за града.

Димитров акцентира и върху обратната връзка с гражданите, като заяви, че срещите „очи в очи“ ще бъдат водещи в кампанията. По думите му, хората търсят „ред, стабилност и сигурност, че започнатото ще бъде довършено“.

Любопитен момент от откриването беше показването на запазено знаме от първата кампания на партията през 2007 г., носещо автограф и пожелание за успех от лидера Бойко Борисов.

На събитието имаше и реакция от публиката. Докато кметът говореше за бъдещите проекти, жена от задните редици извика с въпрос: „А градският транспорт кога?“. В края на речта си Димитров отговори, че ще ѝ обърне лично внимание, след което действително отиде при нея за разговор (виж снимката на корицата).

Откриването премина с фокус върху местните теми и предстоящите срещи с граждани в различните квартали на града.