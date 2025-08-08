Инвеститорите в града с втората най-активна жилищно-строителна динамика в страната вече залагат на ниско строителство с по-малко от 2 апартамента на сграда

Пловдив и областта заемат втора позиция в страната по брой нови сгради за второто тримесечие на 2025 г., според най-новите данни на НСИ*. Те сочат, че за периода са въведени в експлоатация 1 256 жилищни сгради на територията на цяла България, включващи общо 6 001 новопостроени жилища. От тях в града под тепетата, който е утвърден като втората най-активна жилищно-строителна динамика в страната, са 153 жилища, съдържащи 300 нови жилища, което подсказва, че мнозинството нови строежи са къщи, не жилищни блокове.

Солидният брой нови сгради, съчетан с относително малкия брой жилища в тях, показва, че Пловдив залага на нискоетажно и индивидуално жилищно строителство, което е в унисон с тенденцията за търсене на по-просторни и самостоятелни домове. Това може да е отражение на засиленото търсене на имоти в периферните и по-тихи зони на областта.

Тенденцията за засилен интерес към къщи около Пловдив бе отчетена от брокерите още през месец май. Според тях очакванията на пазара са за стабилен и плавен ръст в цените до края на годината.

Актуалната статистика поставя града ни след столицата София и пред Бургас.

София води класацията с 203 сгради и 2 811 жилища, а Бургас е трети с 125 сгради, в които са въведени 651 жилища. Пловдив, с 153 нови жилищни сгради, показва солидно строителство на жилища, въпреки значително по-малкия брой в сравнение със София, градът надвишава Бургас с близо 30 % повече жилища.

Най-голям е делът на къщите (78.2%), следвани от жилищните кооперации (15.5%). Данните за Пловдив показват, че средно на една нова сграда се падат по-малко от 2 жилища, което предполага преобладаване на индивидуални къщи.

Общата полезна площ на новопостроените жилища през второто тримесечие на 2025 г. е 538.6 хил. кв. м, а жилищната площ – 379.6 хил. кв. метра. Средната жилищна площ на едно новопостроено жилище e 63.3 кв. метра.

Най-голяма средна жилищна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите София – 121.9 кв. м, и Монтана – 121.0 кв. м, а най-малка – в областите Разград – 47.8 кв. м, и Търговище – 52.1 кв. метра.

Данните сочат още, че по конструктивен тип, 76.3 % от сградите са със стоманобетонна конструкция, 19.3 % са с тухлена, 3.5 % – с друга, а панелните са само 0.9 %.

Припомняме, че според последните данни има Рекордно много големи жилища в Пловдив за м. г., от които стана ясно, че на един човек в града се пада средна жилищна площ от над 30 кв. м., което не отговаря на мита за масово пренаселени малки апартаменти. Това подсказва, че новото строителство логично следва вече установената тенденция за по-големи и по-комфортни домове.

*Статистическите данни за новопостроените жилищни сгради и жилища са разработени на базата на тримесечна информация, получавана от общинските администрации.

Снимка на корицата: markovohomes