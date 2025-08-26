„Отдел „Зелена система“ е в структурата на Община Пловдив от миналата година месец април, защото такова беше решението на Общински съвет, но на практика той не функционира“. Това припомня в коментар във Фейсбук зеленият общински съветник от ПП-ДБ Добромира Костова по повод фаталния инцидент с починал от паднал клон мъж край Марица и множеството въпроси, които той отвори.

Късно вчера съветниците от коалицията поискаха оставката на кмета Костадин Димитров и заместника му Иван Стоянов заради случилото се в зелената зона от северната страна на реката, което определят като „най-тежкото доказателство за управленския провал на кмета и неговия екип“. По-рано във вчерашния ден кметът уволни директора на ОП „Градини и паркове“ Антон Георгиев и сложи на негово място за временно изпълняващ длъжността Радино Андреева, зам.-директор до този момент. Отново вчера бе поставен и въпросът за специализираното звено „Зелена система“, което по документи е създадено и е част от структурата на общината след решение на общински съвет, но по същество идеята за него е във фризера от гласуването в местния парламент.

„Освен всичко друго, кметът не е изпълнил решение на Общински съвет, защото вече над година отделът дефакто не функционира. Няма назначени хора, които да работят в него, няма изпратени експерти по районите, които да поемат тежката задача с мониторинга на дървесната растителност по кварталите. Отговорността за това фиаско е изцяло на кмета и той няма как да се оправдава нито с шефа на „Градини и паркове“, нито с районните кметства. Иначе знаем, че не се опитва да се оправдава със своя заместник, на когото е поверил Екологията, защото каквото и да става, той си седи на поста все така ведро и необезпокоявано“, коментира ситуацията Добромира Костова.