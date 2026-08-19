В „Гагарин“ не е нужна аларма – хората се будят с барабанене …по кофи

В пловдивския квартал „Гагарин“ не е нужно хората да си навиват аларма – от строежа на „Аурора Резидънс“ на „Сити Пропъртис“ са се погрижили за това. Всяка сутрин жителите получават неизменно събуждане с барабанене – с пръчка по кофа.

За неприятния шум в ранните часове разказва читател на „Под тепето“.

„Седмици наред се будим от този кънтящ звук. Започват около 7:15 часа. Случвало се е и преди 7 часа. Правят го и в събота. Явно доизчистват съдържанието на кофите по този начин. Цялата дейност трае около 20 минути, но явно задължително трябва денят да започне с нея. Не може да я свършат от предната вечер“, разказва той.

В Закона за защита от шума в околната среда е посочено, че часовете за тишина са от 23:00 до 8:00 часа, както и от 14:00 до 16:00 часа.

Проблемът със строителния шум на обекта обаче не е нов, разказва читателят.

„За първи път подадох сигнал към Община Пловдив през юли 2025 година. Тогава имаше една дълга поредица от дни, в които строителите започваха да вдигат шум с режеща машина още от 7 часа – стържещ, набиващ се в мозъка звук. Спираха около 8 часа. И после тишина. Който иска, да си ляга обратно в леглото. Това се случваше и през уикендите“, разказва той.

Тогава от Общината са се свързали с него по телефона, за да го уведомят, че сигналът е предаден на Общинския инспекторат и че дори през почивните дни има дежурни инспектори, които могат да извършат проверка.

По думите му обаче последващ отговор не е получил.

„Отговор няма и на имейла ми до Общинския инспекторат от 23 май тази година, когато сигнализирах за старт на работния ден със силен шум на строежа в 6:40 часа. Беше поредица от дни, в които работниците започваха да вдигат силен шум много преди 8 часа и не спазваха и правилото за тишина от 14 до 16 часа“, разказва гражданинът.

Видеото, предоставено на редакцията ни, е заснето тази сутрин около 7:30 часа, като по думите на читателя барабаненето е започнало 15-20 минути по-рано. Поредният сигнал е изпратен до Пловдивския общински инспекторат, с копие до район „Северен“.

„Най-лесно е да кажеш на този, на когото не му харесва, да си ходи на село на тихо. Или пък: „Ама те, като са вдигали блока, в който живееш, пак са вдигали шум“. Градът не е джунгла и има правила, които трябва да се спазват – за да се осигури един санитарен минимум на качество на живот. Лишаването от тихи часове за почивка със сигурност не спомага за това“, коментира читателят.