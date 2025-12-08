Утвърдиха д-р Красимир Вальов за шеф на МБАЛ „Св. Мина“

Закъсалата от години общинска болница „Св. Мина“ окончателно има нов „спасител“. Д-р Красимир Вальов бе утвърден за директор на бившата Първа градска болница и поема управлението й за срок от четири години. Това се случи след като първо общински съвет гласува именно д-р Вальов да наследи временно Калин Калинов на така проветривия пост, а в края на миналата седмица ортопедът спечели и самия конкурс, като членовете на комисията поставиха отлична крайна комплексна оценка на кандидатурата му и го определиха за директор в следващите 4 години.

Припомняме, че през 2015 г. Красимир Вальов пое управлението на КОЦ-Пловдив, а година по-късно бе погнат от прокуратурата, която го обвини в безстопанственост и причинени вреди на Онкодиспансера при закупуването на томограф.

Той бе подсъдим по казуса, като през 2021г. Върховният касационен съд го обяви за невинен. Преди това той първо беше оневинен от Пловдивския окръжен съд, но по протест на прокуратурата делото беше внесено за разглеждане в Апелативен съд – Пловдив. След проведено самостоятелно съдебно следствие на 07.07.2020 г. Пловдивският апелативен съд отмени присъдата на Окръжен съд – Пловдив в оправдателната й част, като вместо това осъди на три години условно с пет години изпитателен срок и глоба от 2 000 лева. Година по-късно ВКС отмени условната присъда на д-р Красимир Вальов и го обяви за невинен, като го оправда по повдигнатото му обвинение.