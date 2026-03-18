Основните партии залагат на утвърдени фигури с опит в политиката и местната власт
След регистрацията на кандидатските листи за изборите на 19 април 2026 г. в 17 МИР – Пловдив-област се очертава участие на предимно утвърдени политически фигури и лица с опит в местната и националната власт.
Сред основните формации ГЕРБ-СДС издига за водач Цвета Караянчева.
Коалицията Продължаваме промяната – Демократична България залага на Йордан Иванов.
От Прогресивна България водач е генералът от запаса Иван Лалов.
Възраждане издига отново Крьстьо Врачев.
От ДПС – Ново начало листата се води от Байрам Байрам.
При Алианс за права и свободи водач е Ферди Кадир.
БСП – Обединена левица излиза с водач Атанас Телчаров.
От Има такъв народ начело е Тошко Йорданов.
В повечето случаи водачите са бивши или настоящи депутати, министри или партийни фигури с опит в изборни кампании.
Един коментар
Споменавате Байрам Байрам, Тошко, Цвета но за третата политическа сила на миналите избори Възраждане нито дума . Така се прави, браво редакция