Улица „Г. М. Димитров“ – със запазени липи, отново с изчезнали каменни бордюри
Ремонтът на улица „Г. М. Димитров“ е към своя край и придобива ясните си очертания в отсечката от „Цар Асен“ до „Авксентий Велешки“. Ремонтът изглежда подобен по дизайн с този на съседната „Цанко Дюстабанов“, завършен през лятото. Основната разлика е запазването на дърветата – ако по „Цанко Дюстабанов“ каталпите бяха оценени като опасни, бяха отсечени и заменени с нови дървета, то липите по улица „Г. М. Димитров“ са запазени.
Само до преди няколко седмици при старта на ремонта, тротоарите бяха в много лошо състояние, най-вече поради корените на дърветата, различни некачествено изпълнени шахти и множество свободно паркиращи автомобили по тротоарите в почивните дни, които рядко получават глоби за паркирането върху пешеходната част на улицата.
Новите тротоари изглеждат значително по-добре с малки изключения в някои детайли около кръстовищата, шахтите за оттичане на вода и кофите за боклук. Генерално настилката равна и удобна, със скосявания на пешеходните пътеки и от масово използваните бетонни павета, като краят на тротоара към автомобилното платно е с лента от павета. Също както и по „Цанко Дюстабанов“, по необясними причини сиенитните бордюри отново изчезват от централната улица. Както стана ясно от обяснение до „Под тепето“ на общината и една от фирмите-изпълнители на ремонти в града, те се намират на склад, но така и нямаше обяснение защо при някои ремонти сиенитните бордюри изчезват от градската среда, а в десетки други улици тези елементи се запазват и няма нужда да се харчат общински средства за стотици линейни метри нови бетонни бордюри.
Интересно решение има зад училище „Св. Патриарх Евтимий“ в зоната до спортната зала, където тротоарът е значително разширен за сметка на няколко паркоместа и самото пътно платно е леко стеснено. Идеята за повече пешеходно пространство е изненадваща, като макар в момента да не са оставени места за засаждане на дървета, това място би било много подходящо за целта.
Заб. Снимките са от преди малко повече от седмица
Един коментар
Няма ли да попита някой журналист, къде са им проектите ? … на тия ремонти … и кой ги е одобрил …
бордюри, тротоари … парково осветление на улиците … изобщо си правят каквото поискат … с оправданието че подобрявали градската среда …