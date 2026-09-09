Ремонтът на улица „Г. М. Димитров“ е към своя край и придобива ясните си очертания в отсечката от „Цар Асен“ до „Авксентий Велешки“. Ремонтът изглежда подобен по дизайн с този на съседната „Цанко Дюстабанов“, завършен през лятото. Основната разлика е запазването на дърветата – ако по „Цанко Дюстабанов“ каталпите бяха оценени като опасни, бяха отсечени и заменени с нови дървета, то липите по улица „Г. М. Димитров“ са запазени.

Само до преди няколко седмици при старта на ремонта, тротоарите бяха в много лошо състояние, най-вече поради корените на дърветата, различни некачествено изпълнени шахти и множество свободно паркиращи автомобили по тротоарите в почивните дни, които рядко получават глоби за паркирането върху пешеходната част на улицата.

Новите тротоари изглеждат значително по-добре с малки изключения в някои детайли около кръстовищата, шахтите за оттичане на вода и кофите за боклук. Генерално настилката равна и удобна, със скосявания на пешеходните пътеки и от масово използваните бетонни павета, като краят на тротоара към автомобилното платно е с лента от павета. Също както и по „Цанко Дюстабанов“, по необясними причини сиенитните бордюри отново изчезват от централната улица. Както стана ясно от обяснение до „Под тепето“ на общината и една от фирмите-изпълнители на ремонти в града, те се намират на склад, но така и нямаше обяснение защо при някои ремонти сиенитните бордюри изчезват от градската среда, а в десетки други улици тези елементи се запазват и няма нужда да се харчат общински средства за стотици линейни метри нови бетонни бордюри.

Интересно решение има зад училище „Св. Патриарх Евтимий“ в зоната до спортната зала, където тротоарът е значително разширен за сметка на няколко паркоместа и самото пътно платно е леко стеснено. Идеята за повече пешеходно пространство е изненадваща, като макар в момента да не са оставени места за засаждане на дървета, това място би било много подходящо за целта.

Заб. Снимките са от преди малко повече от седмица