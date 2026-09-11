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Улица „Д-р Г. М. Димитров“ е готова, отварят я за движение

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 13:14ч, петък, 11 септември, 2026
2 256 Преди по-малко от минута

„Улица „Д-р Г. М. Димитров“ е готова в ремонтирания участък“, обяви кметът Костадин Димитров. Той уточни, че асфалтовата настилка е положена, работят се отклоненията и маркировката. Улицата ще е отворена за движение на автомобили в понеделник.

„Тук се съобразихме с всички изисквания и запазихме максимално сянката и дърветата. Осветлението също е поставено. В района имаме още много неща да отметнем. Благодаря и на търпеливите, и на критично настроените“, написа кметът във фейсбук профила си.

Под тепето писа по-рано през седмицата, че при ремонта на улицата в отсечката от „Цар Асен“ до „Авксентий Велешки“ са запазени дърветата, но пък отново, както и при ул. „Цанко Дюстабанов“ в съседство, изчезнаха каменните бордюри.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 13:14ч, петък, 11 септември, 2026
2 256 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

2 коментари

  2. Последните години всяка ремонтирана улица първо я стесняват, за да разширят тротоарите, после стесняват тротоарите с антипаркинг колчета, та ако преди са паркирали диагонално, после става по посока на движението с два пъти по-малко места, а често новоремонтираната улица става пешеходна без да са налице необходимите пешеходци. Ако се реши да се запазят историческите павета, те се вадят и после се нареждат както дойде от хора, които не могат да редят павета. И още, ремонтират се само улици, които не се нуждаят от ремонт.

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