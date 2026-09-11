Улица „Д-р Г. М. Димитров“ е готова, отварят я за движение

„Улица „Д-р Г. М. Димитров“ е готова в ремонтирания участък“, обяви кметът Костадин Димитров. Той уточни, че асфалтовата настилка е положена, работят се отклоненията и маркировката. Улицата ще е отворена за движение на автомобили в понеделник.
„Тук се съобразихме с всички изисквания и запазихме максимално сянката и дърветата. Осветлението също е поставено. В района имаме още много неща да отметнем. Благодаря и на търпеливите, и на критично настроените“, написа кметът във фейсбук профила си.
Под тепето писа по-рано през седмицата, че при ремонта на улицата в отсечката от „Цар Асен“ до „Авксентий Велешки“ са запазени дърветата, но пък отново, както и при ул. „Цанко Дюстабанов“ в съседство, изчезнаха каменните бордюри.
2 коментари
Защо не питахте тоя на снимката кога ще я затворят отново за ремонт?
Последните години всяка ремонтирана улица първо я стесняват, за да разширят тротоарите, после стесняват тротоарите с антипаркинг колчета, та ако преди са паркирали диагонално, после става по посока на движението с два пъти по-малко места, а често новоремонтираната улица става пешеходна без да са налице необходимите пешеходци. Ако се реши да се запазят историческите павета, те се вадят и после се нареждат както дойде от хора, които не могат да редят павета. И още, ремонтират се само улици, които не се нуждаят от ремонт.