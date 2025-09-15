Случайно отлюпено парче от боята разкрива шарка с част от буква, в която учител по изобразително изкуство забелязва уникални стенописи – ВИДЕО

Оказват се ценни произведения от 30-те години на миналия век, които днес оживяват в СУ „Пейо Яворов“

В СУ „Пейо Яворов“ в пловдивския квартал Каршияка се съхраняват възстановени стенописи и картини на известния художник Златю Бояджиев, създадени за училището през 30-те години на миналия век.

Историята на откриването на ценните произведения започва през 1994–1995 г., по време на летен ремонт на коридорите на училището. Тогава при освежаването на стените е отлепена старата боя и се забелязват първите следи от оригинални стенописи, включително шарки и букви.

„Когато видях първото откъснато парченце от старата боя и се появиха шарките и буквите, разбрах, че това е нещо уникално. Бях убеден, че трябва да сигнализирам на реставраторите, защото тези стенописи са истинско наследство за училището и за целия Пловдив“, споделя бившият учител по изобразително изкуство Станислав Петев.

След сигнализацията реставратори посетили училището, заснели и регистрирали произведенията на Владимир Рилски и Златю Бояджиев, които са били преподаватели в СУ „Пейо Яворов“. Възстановените стенописи и картините са публикувани в специализирани издания, включително от Национална географика, и се считат за голяма ценност за училището и за Пловдив.

Сред откритите произведения е и картината „Рудовска сватба“, която според проучванията е единствената, рисувана върху шперплат.

Днес тези произведения са гордост за училището и символ на историческото и художествено наследство, което се предава на новите поколения ученици.

Всичко по темата вижте във видеото.