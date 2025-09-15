Над 800 деца и стотици развълнувани родители прекрачиха прага на обновеното СУ „Пейо Яворов“ в празничния първи учебен ден

Мащабният ремонт включва: нови класни стаи и кабинети, подови настилки, модерни интериорни решения, фотоволтаична система и подобрена достъпна среда

Учениците на СУ „Пейо Яворов“ в Пловдив започнаха учебната 2025/2026 година в изцяло ремонтирано училище. Над 800 деца, включително 72 първокласници, прекрачиха прага на обновената сграда. Пипомняме, че над 3300 първокласници тръгват на училище в Пловдив.

Припомняме, че през миналата учебна година възпитаниците на школото бяха разпределени да учат в две други училища, спортна зала в квартал Гагарин и частен център заради стартиралия ремонт.

Мащабните строителни дейности включват: нови класни стаи и кабинети, подови настилки, модерни интериорни решения, фотоволтаична система, подобрена достъпна среда и други.

„Факт е, че последното училище, което се е изграждало в Пловдив, преди 4-5 години, отбелязахме неговата 40-та годишнина. За мен е изключително важно да стартира изграждането на Математическата гимназия, защото младите математици имат нужда от собствен дом“, каза Димитров по време на откриването.

Кои училища ще отворят врати след пълен ремонт на 15 септември

Директорът Пламен Стоилов отбеляза, че остава ремонтът на двора, който ще осигури безопасна и модерна среда за спорт и игри.

Празничната церемония включваше водосвет, прерязване на лентата и символично удряне на първия звънец.

Училището в Каршияка пази възстановени стенописи на Златю Бояджиев, подробности четете ТУК.

По-рано днес Министърът на културата откри учебната година в пловдивските училища по изкуства.