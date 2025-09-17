Най-рано през ноември Хуманитарната гимназия отново ще отвори врати за възпитаниците си. Това стана ясно при днешната инспекция в училището, което все още е строителна площадка отвътре.

Причината за забавянето на основния ремонт са напълно изгнилите греди на подовете в класните стаи на всички етажи. Те ще бъдат подменени с чисто нови, двойно импрегнирани дървени плоскости, които се произвеждат специално в Германия по поръчка на Община Пловдив. Очаква се гредите да пристигнат другата седмица, след което всички работници ще се върнат на обекта, за да довършат започнатото.

Състоянието на старите 140-годишни подове се е оказало изненада за строителите, за възложителя и за проектантите, тъй като абсолютно компрометираните носещите греди са били скрити под паркет, балатум, ламинат и други покрития. Много от тях са напълно прогнили, а на пода навсякъде зеят огромни дупки, през които може да пропадне дори възрастен човек. Цяло чудо е, че учебните занятия до този момент са преминали без тежки инциденти.

„Няма напрежение в училището. Родителите са информирани и проявяват разбиране. Най-важно е здравето на децата“, коментираха на място кметът Костадин Димитров, заместникът му Владимир Темелков и възложителят Георги Стаменов, районен кмет на „Централен“.

