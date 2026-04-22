Учениците от Хуманитарната гимназия „Св. св. Кирил и Методий“ и ОУ „Княз Александър I“ в Пловдив ще започнат новата учебна година на 15 септември в обновената сграда на училището. Това съобщи за Под тепето кметът на район „Централен“ Георги Стаменов, който отговаря за проекта за ремонт и реставрация на най-старата гимназия в страната – паметник на културата с над 140-годишна история.

Припомняме ви Великата история на най-старата гимназия в страната (ФОТОРАЗХОДКА)

По думите му строително-ремонтните дейности вървят по график. Шпакловките на третия и четвъртия етаж вече са завършени, а в момента се работи по първите два етажа. Паралелно с това се довършват системите за отопление, вентилация и климатизация, както и санитарните помещения.

Припомняме ,че мащабният ремонт на сградата започна отново през юни миналата година и се изпълнява на етапи. В първия бяха обновени фасадата и покривът, а във втория се извършва цялостна подмяна на вътрешните инсталации – ВиК, електрическа система, отопление и настилки. Изцяло нова е и носещата дървена конструкция на сградата и 730-килограмовите входни врати на школото.

„Само Бог ни е пазил от инциденти в Хуманитарната гимназия“

През лятната ваканция строителните дейности ще продължат и в дворното пространство.

След години на забавяния и промени в сроковете, целта остава учениците да се върнат в историческата сграда в центъра на Пловдив още за първия учебен ден.