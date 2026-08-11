Единствено момичетата, обвиняеми за убийството на Младежкия хълм, искат да излязат от ареста

Момчетата от групата тийнейджъри, обвиняеми за жестокото убийство на Георги Кузев на Младежкия хълм, няма да обжалват мерките си за неотклонение и остават в ареста. Единствено двете момичета са поискали да излязат на свобода, обжалвайки определението на окръжния съдия Петко Минев.

Апелативен съд ще разгледа жалбите им вдругиден сутринта в часа, в който пред съдената палата ще се провежда мирен протест в памет на Георги Кузев, на който се очаква да присъстват много хора.

Мирен протест в памет на Георги Кузев пред Съдебната палата в Пловдив