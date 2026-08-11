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Единствено момичетата, обвиняеми за убийството на Младежкия хълм, искат да излязат от ареста

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 12:25ч, вторник, 11 август, 2026
3 1 199 Преди по-малко от минута

Момчетата от групата тийнейджъри, обвиняеми за жестокото убийство на Георги Кузев на Младежкия хълм, няма да обжалват мерките си за неотклонение и остават в ареста. Единствено двете момичета са поискали да излязат на свобода, обжалвайки определението на окръжния съдия Петко Минев.

Апелативен съд ще разгледа жалбите им вдругиден сутринта в часа, в който пред съдената палата ще се провежда мирен протест в памет на Георги Кузев, на който се очаква да присъстват много хора.

Мирен протест в памет на Георги Кузев пред Съдебната палата в Пловдив

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Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 12:25ч, вторник, 11 август, 2026
3 1 199 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

3 коментари

  3. Млади са, искат да си живеят живота, да се забавляват. Ще си намерят други момчета, може и да продължат със същото. Вече имат опит. И родителите им ще са щадтливи.

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