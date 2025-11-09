Три жп спирки са предвидени в трасето между Централна гара и Филипово
Три спирки по 5-километровото жп трасе между Централна гара и Филипово предвижда ключовият проект за модернизацията железопътната инфраструктура в рамките на града. Те ще се намират на бул. „Пещерско шосе“, на бул. „Шести септември“ и на бул. „България“. Проектантите са работили по идеята за естакада- линията по бул. „Копривщица“ да бъде повдигната. Предвидили са шумоизолиращи стени, с които да се спре разнасянето на шум или вибрации към жилищните сгради наоколо.
„Предстои ни обявяване на поръчка за избор на проектантски колектив за нов мост над река Марица, който да свърже бул. „Копривщица“ с бул. „България“. На практика двата моста ще са един до друг, така че е от изключително значение проектите да се движат в синхрон. Трябва и непрестанна връзка между нас и НКЖИ“, заяви кметът Костадин Димитров на среща с екипи от НКЖИ в края на работната седмица.
Вдигането на жп линиите от Коматевския възел до река Марица е част от проекта за изграждане на градска железница, чиято стойност е над 200 млн. лева.
Съсипахте го този град ?!? Направете градски лифтове и стига сте го разваляли… !!! Беше невероятно място за работа, живеене и предпочитано място за посещения, разходки от поне половин България…!!! 🥺
Значи взимаме автобус, отиваме на гарата, чакаме влака, пътуваме единствено до булевард Копривщица, където слизаме от десет метра височина и се запътваме към автобусната спирка, за да продължим. На всяка от трите жп спирки ще слизат и се качват от 0 до 1 пътници, не повече. Важното е едни други, които не пътуват с влак, да си напълнят чекмеджетата.
Нали имаше Градска железница и по времето на „демократичния“ кмет Спас Гърневски? Някой прави ли анализи защо се провали? За днешните политически крадци 200 милиона ще се окажат твърде малко за тази естакада. И ще се проточи десетилетия във времето….
Работата е, че тази новина въобще не е „актуална“. От поне над 15 години (дали не е и повече?) я слушам. И пак нищо няма да стане! На етап-проектиране! А на етап изграждане- май и внуците ни няма да го видят?
Схема за подялба на народни пари. Накрая цената ще излезе двойна, както винаги. Никаква необходимост няма. При Гърневски имаше градска железница, возеха се по 5-6 човека. И сега повечето влакове по линията са товарни. Но преместването на жп линията извън града ще е евтино, затова не им се ще, делът им ще е по-малък.