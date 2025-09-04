Три трагични инцидента в Пловдив за един ден

Черна статистика беляза вчерашния ден по улиците на Пловдив – три тежки произшествия взеха човешки животи.

Около 13 часа в квартал „Източен“ мъж на около 50 години е загинал, след като управляваното от него АТВ се е ударило в гаражна врата. Фаталният инцидент е станал само минути след потеглянето му.

Случаят съвпадна с новината за смъртта на Христина Здравкова – Почина пловдивчанката, блъсната от АТВ в Слънчев бряг.

По-рано сутринта, около 4 часа, 70-годишен мъж е изгубил живота си, след като е бил блъснат от лек автомобил „Мерцедес“ на Брезовско шосе. По първоначална информация пешеходецът внезапно е навлязъл на платното.

Към 16 часа в сряда следобед е регистрирана и трета фатална катастрофа – млад моторист се е ударил в бетоновоз на Околовръстното шосе в района на разклона за Марково. Въпреки усилията на медицинските екипи, младежът е починал.

Така само в рамките на един ден три тежки инцидента в Пловдив завършиха със смърт.