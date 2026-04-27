Транспортната система на Пловдив и региона под напрежение: Закриват автогара „Север“, промени в схемата и хаос около селата

Транспортната свързаност в Пловдив и съседните общини навлиза в период на сериозно пренареждане, който вече поражда напрежение както в града, така и в населените места около него. На фона на продължаващите проблеми с автобусните връзки до селата Труд и Строево, в Пловдив се подготвя закриване на автогара „Север“ и мащабна промяна в междуселищната транспортна схема.

Припомняме, че след продажба автогарата щеше да затвори от 1 март, но оцеля временно след натиск. Тогава решението додйе на фона на започнали разрушителни дейности на терена, остро гражданско недоволство и предупреждения за сериозен хаос в междуградския транспорт.

От 1 май автогара „Север“ се закрива, а междуселищните автобуси, които досега спираха там, ще бъдат пренасочени към автогарите „Родопи“ и „Юг“. Предложението на кмета Костадин Димитров, което предстои да бъде разгледано от Общинския съвет, допускане на предварително изпълнение с аргумент за осигуряване на непрекъсваем обществен превоз.

С промяната десетки автобусни линии от областта – включително към Раковски, Съединение, Асеновград, Карловско и редица по-малки населени места – ще бъдат пренасочени през нови маршрути в града. Част от тях ще преминават през булеварди като „Източен“, „Христо Ботев“, „Македония“ и други основни артерии, което според администрацията е съобразено с натовареността на трафика и съществуващите градски линии.

На този фон обаче напрежението в периферията на Пловдив не стихва. В община „Марица“ жителите на селата Труд и Строево продължават да се сблъскват с нестабилна транспортна ситуация и липса на ясно дългосрочно решение. Според местната власт се търси нов превозвач с повече курсове, но към момента обслужването остава в рамките на маршрутна линия №5 и временни решения, които не успяват да успокоят напрежението.

Паралелно с това представители на граждански организации от Труд определят ситуацията като дългогодишно неглижиране на проблема с транспорта и липса на координация между институциите. Според тях несигурността около линиите и честите промени поставят жителите в неравностойно положение спрямо града.

Закриването на автогара „Север“ допълнително усложнява картината, тъй като концентрира целия междуселищен поток в две точки на града, без яснота дали инфраструктурата и разписанията са готови да поемат пренасочените линии без напрежение.

Така Пловдив и региона се оказват в ситуация на паралелни транспортни кризи – една в града, свързана с преструктурирането на автогарите, и друга в съседните общини, където жителите продължават да чакат устойчиви решения за ежедневното си придвижване.

Коментарите около казуса с автогара „Север“ и транспортните промени в Пловдив показват няколко ясно очертани линии на обществена реакция, които се повтарят и усилват една друга:

1. Силен гняв и политическа радикализация

Доминира емоционален и остър тон, насочен срещу местната власт и най-вече срещу ГЕРБ. Коментари като „безумие“, „простотия“, „разграбена държава“ и „оставка“ показват, че темата е силно политизирана. Решението за автогарата се възприема не просто като транспортна промяна, а като част от по-широко недоверие към управлението.

2. Широко разпространено подозрение за икономически интереси

Много от коментарите директно свързват закриването на автогарата със строителни интереси и бъдещо застрояване („жилищен комплекс“, „инвеститорът е харесал терена“, „напълниха си джобовете“). Това показва дълбоко недоверие към институционалните мотиви и убеждение, че зад решението стоят частни финансови интереси.

3. Транспортен хаос и притеснение от реалните последици

Част от по-умерените коментари поставят конкретни практически проблеми:

удължаване на маршрутите и обиколки през натоварени булеварди

задръствания и пренасочване на трафика

неудобство за пътуващите от периферията и селата

Тук фокусът е върху функционалния срив на транспортната система, а не върху политиката.

4. Социална чувствителност и неравен достъп

Има силна реакция от родители и ученици, които посочват, че новата организация ще затрудни придвижването до училища. Това насочва дебата към социални последици, особено за уязвими групи (ученици, работещи извън центъра).

5. Липса на доверие в институциите и търсене на „скрити решения“

Повтарящ се мотив е, че решенията са:

предварително „нагласени“

взети без обществен интерес

резултат от непрозрачни договорки

Това показва дълбока институционална ерозия на доверие.

Обществената реакция не е само към закриването на автогара „Север“, а към натрупан проблем:

възприеманото разпадане на транспортната система, недоверие към начина на вземане на решения и подозрения за икономически интереси.