Транспортен хаос: Пловдив остава без две автогари в рамките на дни

След „Север“ затваря и „Юг“ – риск от пълен срив в междуселищния транспорт

Пловдив е изправен пред безпрецедентна транспортна ситуация, след като стана ясно, че след закриването на автогара „Север“ от 1 май, ще бъде затворена и автогара „Юг“ само дни по-късно – на 5 май.

Информацията е съобщена по време на днешната сесия на Общинския съвет, когато транспортният превозвач Веселин Дошков е уведомил по телефона общинския съветник Славчо Атанасов. Новината идва в разгара на дебатите за вече приетите спешни промени в транспортната схема заради закриването на автогара „Север“.

Така само в рамките на няколко дни градът може да остане без две от ключовите си автогари, което поставя под въпрос цялата организация на междуселищния транспорт, договорена в последните седмици.

Припомняме, че новата схема предвиждаше именно автогара „Юг“ да поеме значителна част от линиите, пренасочени от „Север“. Затварянето ѝ на практика обезсмисля част от приетите решения и създава риск от сериозен транспортен хаос.

По непотвърдена официално информация, бизнесменът има намерение да прави пракинг на мястото на автогарата.

Стана ясно още, че превозвачът Дошков е потвърдил намерението си и на кмета по време на дебатите.

Към момента няма официална позиция от Община Пловдив как ще бъде реорганизиран транспортът при този нов сценарий, нито яснота дали има алтернативен план за поемане на пътникопотока.

Единственият шанс за междуселищен автобусен транспортен възел във втория по големина град в страната остава автогара „Родопи“, но тя е полублокирана от изграждането на пробива под Централна гарата.

Репортер на Под тепето се свърза с бизнесмена Веселина Дошков.

Очаквайте подробности.