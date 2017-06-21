Актуално
Тотев в коментар за оставките в Пловдив 2019: Няма гражданска квота, всички сме граждани!
С въпрос отговори на питането на журналисти „как ще коментира декларираните оставки от членовете на Управителния съвет на общинска фондация „Пловдив 2019“ след днешното гласуване на ОбС“ кметът на Пловдив Иван Тотев. Той бе помолен за коментар от пловдивските медии, които отразяваха посещението на целия дипломатически корпус в Тракия икономическа зона днес преди обяд. Градоначалникът пристигна там направо от заседанието на местния парламент.
„Каквото съм имал да кажа съм го казал на микрофон в залата и на колегите ви в Общински съвет,“ отсече Иван Тотев. После продължи: „Какво значи гражданска квота, вие знаете ли какво е?! Няма такова нещо като гражданска квота! Всички сме граждани и вие, и аз.“
