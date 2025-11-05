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Икономиката под тепетата: Топ 30 компании в Пловдивска област

Photo of Таня Грозданова Таня Грозданова Follow on X Send an email 11:19ч, сряда, 5 ноември, 2025
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Кои са най-големите работодатели и инвеститори

Като цяло производството и енергетиката остават гръбнакът на регионалната икономика

Топ индустриите в Пловдив: „Дафна груп“ е лидер по приходи за 2023 г., следвана от „Инса Ойл“ и ВМЗ – Сопот

„Дафна груп“ оглавява класацията на най-големите компании в Пловдивска област по приходи за 2023 г., показват данните от годишното изследване на „Капитал“. Компанията, собственост на „Табак Трейд“, е водещ дистрибутор на тютюневи изделия и партньор на международните гиганти British American Tobacco, Japan Tobacco International, Imperial Tobacco и Karelia.

Повечето големи компании са базирани в Пловдив

От над 40-те предприятия, включени в класацията за 2023 г., повече от половината (около 60%) са регистрирани в самия град Пловдив, включително „КЦМ“, „Филкаб“, „Юрий Гагарин“, „АТАРО Клима“, „КАМЕНИЦА“ и „Одело България“.

Останалите компании са разположени в индустриалните зони и градове на областта — най-много в Радиново, Куклен, Стряма, Труд и Сопот, които формират индустриалния гръбнак на региона.

Класация на 30-те най-големите дружества по приходи в Пловдивско (2023 г.)

Име на фирмаНаселено мястоСектор
ДАФНА ГРУПгр. ПловдивКонсултантска дейност по стопанско и стратегическо управление
ИНСА ОЙЛгр. РаковскиГорива
ВАСОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИгр. СопотОръжия и боеприпаси
ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕгр. ПловдивЕлектроенергия
КЦМгр. ПловдивМетали
МАКСМс. ЦарацовоМашини и оборудване
Електроразпределение Юггр. ПловдивЕлектроенергия
ЛИБХЕР – ХАУСГЕРЕТЕ МАРИЦАс. РадиновоМашини и оборудване
ХБСгр. ПловдивМетали
БУЛМИНАНТ ЯНс. БраниполеТърговия
ПИМК ХОЛДИНГ ГРУПгр. ПловдивДруго
ВП Брандс Интернешънългр. ПловдивХрани и напитки
КОМАТ 2гр. ПловдивДруго
САЛИНА 7гр. ХисаряТърговия
ЮРИЙ ГАГАРИНгр. ПловдивХартия
ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТИЩАгр. ПловдивСтроителство
МАКСЛОГИСТИКгр. ПловдивТърговия
ПЕТКО АНГЕЛОВ БГс. МилевоТранспорт
АНГЕЛ СТОИЛОВ – 96гр. ПловдивМетали
Алкалоидгр. ПървомайХрани и напитки
КТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛгр. ПловдивСелско стопанство
ГОТМАРгр. СъединениеХимия
ВИ-ТЕК ЕВРОПАгр. ПловдивТърговия
МОНДИ СТАМБОЛИЙСКИгр. СтамболийскиХартия
ФИЛКАБгр. ПловдивМашини и оборудване
Хан Системс Пловдивс. СтрямаМашини и оборудване
СЕВИ ОЙЛс. СтрямаТърговия
ИНСА ПОРТс. СтрямаТърговия
Санмина Българияс. ТрудМашини и оборудване
999 – ИВ. АСЕНОВс. КатуницаСтроителство
ГБС – ПЛОВДИВгр. ПловдивСтроителство
ЛИДЕР – 96гр. КукленМашини и оборудване
ЕС БИ ТЕК (ГЛОБЪЛ) ЛИМИТЕД – КЛОН БЪЛГАРИЯгр. ПловдивКомпютърно програмиране
ОМНИКАР АУТОс. ТрудТърговия
ЕВРО СТРОЙ КОНСТРАКШЪНгр. АсеновградСтроителство
АТАРО КЛИМАгр. ПловдивМашини и оборудване
ОБЕДИНЕНА МЛЕЧНА КОМПАНИЯгр. ПловдивХрани и напитки
ЗЮДВОЛЕ ГРУПгр. Пловдив(Няма посочен сектор)
ИТАЛИЯ ЕАД – КЛОН БУЛСАФИЛгр. ПловдивТекстил и облекло
ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯгр. ПловдивЕлектроенергия
КАМЕНИЦАгр. ПловдивХрани и напитки
СОКОТАБс. РадиновоСелско стопанство
Контрон Солар Българиягр. СъединениеМашини и оборудване
ЕС КОМЕРС 2008гр. ПловдивТърговия
РОЖЕН – 1гр. ПловдивТърговия
Одело Българиягр. КукленМашини и оборудване
ФИЛИПЕКС – ИЛИЯ ФИЛИПОВгр. ПловдивМетали
ДЗЮЗЕБЕЛ БЪЛГАРИЯс. СтрямаХимия
Вили Елоев Аутомотив Българиягр. КукленМашини и оборудване
АГРИЯгр. ПловдивХимия
ГЛОБЪЛ КОМЕРС – 1гр. ПловдивТърговия

Данни от архивите на Капитал сочат, че областта около втория по големина град в страната продължава да се разраства икономически, като приходите за 2021 г. за всички приблизително 40 хил. компании в област Пловдив достигат общо 37.5 млрд. лв. За сравнение производството в област Пловдив е с годишни приходи от близо 9.4 млрд. лв. през 2022-а година.

Индустрията продължава да движи Пловдив

Производствените предприятия остават основен двигател на местната икономика. Сред тях са Либхер – Хаусгерете Марица, Филкаб, Одело България, Санмина България, Лидер-96, Контрон Солар България и Вили Елоеф Аутомотив България.

Силно присъствие има и металургията чрез КЦМ и Филипеx – Илия Филипов, както и хранително-вкусовият сектор, представен от ВП Брандс Интернешънъл, КАМЕНИЦА и Обединена млечна компания.

Енергетика и инфраструктура

Енергийният сектор също има съществен дял благодарение на ЕВН България Електроснабдяване, ЕВН Топлофикация и Електроразпределение Юг.

Сред инфраструктурните компании се открояват ГБС – Пловдив, Европейски пътища и 999 – Ив. Асенов, които реализират ключови строителни и пътни проекти в региона.

Значимо събитие през последната година е пожарът в „Монди Стамболийски“, след който заводът за производство на хартия прекрати дейността си. Още по темата четете в статията Монди си отива, но до Пловдив се строи нов завод за картонени опаковки.

Икономическа тежест с национален мащаб

Със своята диверсифицирана структура – от машиностроене и енергетика до хранителна индустрия и логистика – Пловдивската област се утвърждава като един от трите най-силни икономически центъра в страната, редом със София и Варна.

От началото на тази година Нови японски, китайски и немски заводи никнат до Пловдив.

Индустриалните зони около града продължават да привличат инвеститори и да разширяват производствените мощности, което прави региона водеща локация за бизнес развитие в Южна България.

Тракия икономическа зона се нарежда сред най-мощните индустриални региони в Югоизточна Европа. Ето какво коментира пред репортера на Под тепето, по повод класацията, инж. Пламен Панчев – изпълнителен директор в ТИЗ:

Реално всички сектори на индустрията в Пловдив са представени. Това е видимо от данните.
През последните години приоритет за Тракия икономическа зона е привличането на вискотехнологични производства. Това е свързано и с нашата мисия за промяна на образователната система дуалното обучение и привличане на младите към техническите специалности. Принципът е зрелостниците да излизат със занаят от училище, а не самите заводи да ги обучават.

Само преди седмица в ТИЗ бе открита първата успешна китайска индустриална инвестиция в България новия завод на компанията ЗиЕс Юръп. По време на церемонията стана ясно, че едновременно се изграждат два завода на един инвеститор, като вторият се очаква да е много вискотехнологичен. Там ще работят хора със специално образование и специфични производствени умения.“

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Източник на класацията са данни за 2023 г на „Капитал“ за най-големите компании в Пловдив, Пазарджик и Смолян. Проверени от Под тепето във Финансови отчети в Търговския регистър и публични бази данни на НАП и НСИ. Обработка и анализ: Таня Грозданова

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Photo of Таня Грозданова Таня Грозданова Follow on X Send an email 11:19ч, сряда, 5 ноември, 2025
2 6 487 3 минути
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Таня Грозданова

Журналист с близо 30 години опит, който работи интензивно по… More »

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