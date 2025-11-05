Кои са най-големите работодатели и инвеститори
Като цяло производството и енергетиката остават гръбнакът на регионалната икономика
Топ индустриите в Пловдив: „Дафна груп“ е лидер по приходи за 2023 г., следвана от „Инса Ойл“ и ВМЗ – Сопот
„Дафна груп“ оглавява класацията на най-големите компании в Пловдивска област по приходи за 2023 г., показват данните от годишното изследване на „Капитал“. Компанията, собственост на „Табак Трейд“, е водещ дистрибутор на тютюневи изделия и партньор на международните гиганти British American Tobacco, Japan Tobacco International, Imperial Tobacco и Karelia.
Повечето големи компании са базирани в Пловдив
От над 40-те предприятия, включени в класацията за 2023 г., повече от половината (около 60%) са регистрирани в самия град Пловдив, включително „КЦМ“, „Филкаб“, „Юрий Гагарин“, „АТАРО Клима“, „КАМЕНИЦА“ и „Одело България“.
Останалите компании са разположени в индустриалните зони и градове на областта — най-много в Радиново, Куклен, Стряма, Труд и Сопот, които формират индустриалния гръбнак на региона.
Класация на 30-те най-големите дружества по приходи в Пловдивско (2023 г.)
|Име на фирма
|Населено място
|Сектор
|ДАФНА ГРУП
|гр. Пловдив
|Консултантска дейност по стопанско и стратегическо управление
|ИНСА ОЙЛ
|гр. Раковски
|Горива
|ВАСОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ
|гр. Сопот
|Оръжия и боеприпаси
|ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ
|гр. Пловдив
|Електроенергия
|КЦМ
|гр. Пловдив
|Метали
|МАКСМ
|с. Царацово
|Машини и оборудване
|Електроразпределение Юг
|гр. Пловдив
|Електроенергия
|ЛИБХЕР – ХАУСГЕРЕТЕ МАРИЦА
|с. Радиново
|Машини и оборудване
|ХБС
|гр. Пловдив
|Метали
|БУЛМИНАНТ ЯН
|с. Браниполе
|Търговия
|ПИМК ХОЛДИНГ ГРУП
|гр. Пловдив
|Друго
|ВП Брандс Интернешънъл
|гр. Пловдив
|Храни и напитки
|КОМАТ 2
|гр. Пловдив
|Друго
|САЛИНА 7
|гр. Хисаря
|Търговия
|ЮРИЙ ГАГАРИН
|гр. Пловдив
|Хартия
|ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТИЩА
|гр. Пловдив
|Строителство
|МАКСЛОГИСТИК
|гр. Пловдив
|Търговия
|ПЕТКО АНГЕЛОВ БГ
|с. Милево
|Транспорт
|АНГЕЛ СТОИЛОВ – 96
|гр. Пловдив
|Метали
|Алкалоид
|гр. Първомай
|Храни и напитки
|КТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ
|гр. Пловдив
|Селско стопанство
|ГОТМАР
|гр. Съединение
|Химия
|ВИ-ТЕК ЕВРОПА
|гр. Пловдив
|Търговия
|МОНДИ СТАМБОЛИЙСКИ
|гр. Стамболийски
|Хартия
|ФИЛКАБ
|гр. Пловдив
|Машини и оборудване
|Хан Системс Пловдив
|с. Стряма
|Машини и оборудване
|СЕВИ ОЙЛ
|с. Стряма
|Търговия
|ИНСА ПОРТ
|с. Стряма
|Търговия
|Санмина България
|с. Труд
|Машини и оборудване
|999 – ИВ. АСЕНОВ
|с. Катуница
|Строителство
|ГБС – ПЛОВДИВ
|гр. Пловдив
|Строителство
|ЛИДЕР – 96
|гр. Куклен
|Машини и оборудване
|ЕС БИ ТЕК (ГЛОБЪЛ) ЛИМИТЕД – КЛОН БЪЛГАРИЯ
|гр. Пловдив
|Компютърно програмиране
|ОМНИКАР АУТО
|с. Труд
|Търговия
|ЕВРО СТРОЙ КОНСТРАКШЪН
|гр. Асеновград
|Строителство
|АТАРО КЛИМА
|гр. Пловдив
|Машини и оборудване
|ОБЕДИНЕНА МЛЕЧНА КОМПАНИЯ
|гр. Пловдив
|Храни и напитки
|ЗЮДВОЛЕ ГРУП
|гр. Пловдив
|(Няма посочен сектор)
|ИТАЛИЯ ЕАД – КЛОН БУЛСАФИЛ
|гр. Пловдив
|Текстил и облекло
|ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ
|гр. Пловдив
|Електроенергия
|КАМЕНИЦА
|гр. Пловдив
|Храни и напитки
|СОКОТАБ
|с. Радиново
|Селско стопанство
|Контрон Солар България
|гр. Съединение
|Машини и оборудване
|ЕС КОМЕРС 2008
|гр. Пловдив
|Търговия
|РОЖЕН – 1
|гр. Пловдив
|Търговия
|Одело България
|гр. Куклен
|Машини и оборудване
|ФИЛИПЕКС – ИЛИЯ ФИЛИПОВ
|гр. Пловдив
|Метали
|ДЗЮЗЕБЕЛ БЪЛГАРИЯ
|с. Стряма
|Химия
|Вили Елоев Аутомотив България
|гр. Куклен
|Машини и оборудване
|АГРИЯ
|гр. Пловдив
|Химия
|ГЛОБЪЛ КОМЕРС – 1
|гр. Пловдив
|Търговия
Данни от архивите на Капитал сочат, че областта около втория по големина град в страната продължава да се разраства икономически, като приходите за 2021 г. за всички приблизително 40 хил. компании в област Пловдив достигат общо 37.5 млрд. лв. За сравнение производството в област Пловдив е с годишни приходи от близо 9.4 млрд. лв. през 2022-а година.
Индустрията продължава да движи Пловдив
Производствените предприятия остават основен двигател на местната икономика. Сред тях са Либхер – Хаусгерете Марица, Филкаб, Одело България, Санмина България, Лидер-96, Контрон Солар България и Вили Елоеф Аутомотив България.
Силно присъствие има и металургията чрез КЦМ и Филипеx – Илия Филипов, както и хранително-вкусовият сектор, представен от ВП Брандс Интернешънъл, КАМЕНИЦА и Обединена млечна компания.
Енергетика и инфраструктура
Енергийният сектор също има съществен дял благодарение на ЕВН България Електроснабдяване, ЕВН Топлофикация и Електроразпределение Юг.
Сред инфраструктурните компании се открояват ГБС – Пловдив, Европейски пътища и 999 – Ив. Асенов, които реализират ключови строителни и пътни проекти в региона.
Значимо събитие през последната година е пожарът в „Монди Стамболийски“, след който заводът за производство на хартия прекрати дейността си. Още по темата четете в статията Монди си отива, но до Пловдив се строи нов завод за картонени опаковки.
Икономическа тежест с национален мащаб
Със своята диверсифицирана структура – от машиностроене и енергетика до хранителна индустрия и логистика – Пловдивската област се утвърждава като един от трите най-силни икономически центъра в страната, редом със София и Варна.
От началото на тази година Нови японски, китайски и немски заводи никнат до Пловдив.
Индустриалните зони около града продължават да привличат инвеститори и да разширяват производствените мощности, което прави региона водеща локация за бизнес развитие в Южна България.
Тракия икономическа зона се нарежда сред най-мощните индустриални региони в Югоизточна Европа. Ето какво коментира пред репортера на Под тепето, по повод класацията, инж. Пламен Панчев – изпълнителен директор в ТИЗ:
„Реално всички сектори на индустрията в Пловдив са представени. Това е видимо от данните.
През последните години приоритет за Тракия икономическа зона е привличането на вискотехнологични производства. Това е свързано и с нашата мисия за промяна на образователната система дуалното обучение и привличане на младите към техническите специалности. Принципът е зрелостниците да излизат със занаят от училище, а не самите заводи да ги обучават.
Само преди седмица в ТИЗ бе открита първата успешна китайска индустриална инвестиция в България новия завод на компанията ЗиЕс Юръп. По време на церемонията стана ясно, че едновременно се изграждат два завода на един инвеститор, като вторият се очаква да е много вискотехнологичен. Там ще работят хора със специално образование и специфични производствени умения.“
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Източник на класацията са данни за 2023 г на „Капитал“ за най-големите компании в Пловдив, Пазарджик и Смолян. Проверени от Под тепето във Финансови отчети в Търговския регистър и публични бази данни на НАП и НСИ. Обработка и анализ: Таня Грозданова
2 коментари
In The Freak Circus, you’ll encounter Harlequin (the pink-haired clown who competes with Pierrot). When Harlequin offers you the Candy Apple, Pierrot will throw a dagger at it to stop you. Choose to side with Pierrot and refuse Harlequin.
А АВВ къде са?