Кои са най-големите работодатели и инвеститори

Като цяло производството и енергетиката остават гръбнакът на регионалната икономика

Топ индустриите в Пловдив: „Дафна груп“ е лидер по приходи за 2023 г., следвана от „Инса Ойл“ и ВМЗ – Сопот

„Дафна груп“ оглавява класацията на най-големите компании в Пловдивска област по приходи за 2023 г., показват данните от годишното изследване на „Капитал“. Компанията, собственост на „Табак Трейд“, е водещ дистрибутор на тютюневи изделия и партньор на международните гиганти British American Tobacco, Japan Tobacco International, Imperial Tobacco и Karelia.

Повечето големи компании са базирани в Пловдив

От над 40-те предприятия, включени в класацията за 2023 г., повече от половината (около 60%) са регистрирани в самия град Пловдив, включително „КЦМ“, „Филкаб“, „Юрий Гагарин“, „АТАРО Клима“, „КАМЕНИЦА“ и „Одело България“.

Останалите компании са разположени в индустриалните зони и градове на областта — най-много в Радиново, Куклен, Стряма, Труд и Сопот, които формират индустриалния гръбнак на региона.

Класация на 30-те най-големите дружества по приходи в Пловдивско (2023 г.)

Име на фирма Населено място Сектор ДАФНА ГРУП гр. Пловдив Консултантска дейност по стопанско и стратегическо управление ИНСА ОЙЛ гр. Раковски Горива ВАСОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ гр. Сопот Оръжия и боеприпаси ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ гр. Пловдив Електроенергия КЦМ гр. Пловдив Метали МАКСМ с. Царацово Машини и оборудване Електроразпределение Юг гр. Пловдив Електроенергия ЛИБХЕР – ХАУСГЕРЕТЕ МАРИЦА с. Радиново Машини и оборудване ХБС гр. Пловдив Метали БУЛМИНАНТ ЯН с. Браниполе Търговия ПИМК ХОЛДИНГ ГРУП гр. Пловдив Друго ВП Брандс Интернешънъл гр. Пловдив Храни и напитки КОМАТ 2 гр. Пловдив Друго САЛИНА 7 гр. Хисаря Търговия ЮРИЙ ГАГАРИН гр. Пловдив Хартия ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТИЩА гр. Пловдив Строителство МАКСЛОГИСТИК гр. Пловдив Търговия ПЕТКО АНГЕЛОВ БГ с. Милево Транспорт АНГЕЛ СТОИЛОВ – 96 гр. Пловдив Метали Алкалоид гр. Първомай Храни и напитки КТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ гр. Пловдив Селско стопанство ГОТМАР гр. Съединение Химия ВИ-ТЕК ЕВРОПА гр. Пловдив Търговия МОНДИ СТАМБОЛИЙСКИ гр. Стамболийски Хартия ФИЛКАБ гр. Пловдив Машини и оборудване Хан Системс Пловдив с. Стряма Машини и оборудване СЕВИ ОЙЛ с. Стряма Търговия ИНСА ПОРТ с. Стряма Търговия Санмина България с. Труд Машини и оборудване 999 – ИВ. АСЕНОВ с. Катуница Строителство ГБС – ПЛОВДИВ гр. Пловдив Строителство ЛИДЕР – 96 гр. Куклен Машини и оборудване ЕС БИ ТЕК (ГЛОБЪЛ) ЛИМИТЕД – КЛОН БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив Компютърно програмиране ОМНИКАР АУТО с. Труд Търговия ЕВРО СТРОЙ КОНСТРАКШЪН гр. Асеновград Строителство АТАРО КЛИМА гр. Пловдив Машини и оборудване ОБЕДИНЕНА МЛЕЧНА КОМПАНИЯ гр. Пловдив Храни и напитки ЗЮДВОЛЕ ГРУП гр. Пловдив (Няма посочен сектор) ИТАЛИЯ ЕАД – КЛОН БУЛСАФИЛ гр. Пловдив Текстил и облекло ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ гр. Пловдив Електроенергия КАМЕНИЦА гр. Пловдив Храни и напитки СОКОТАБ с. Радиново Селско стопанство Контрон Солар България гр. Съединение Машини и оборудване ЕС КОМЕРС 2008 гр. Пловдив Търговия РОЖЕН – 1 гр. Пловдив Търговия Одело България гр. Куклен Машини и оборудване ФИЛИПЕКС – ИЛИЯ ФИЛИПОВ гр. Пловдив Метали ДЗЮЗЕБЕЛ БЪЛГАРИЯ с. Стряма Химия Вили Елоев Аутомотив България гр. Куклен Машини и оборудване АГРИЯ гр. Пловдив Химия ГЛОБЪЛ КОМЕРС – 1 гр. Пловдив Търговия

Данни от архивите на Капитал сочат, че областта около втория по големина град в страната продължава да се разраства икономически, като приходите за 2021 г. за всички приблизително 40 хил. компании в област Пловдив достигат общо 37.5 млрд. лв. За сравнение производството в област Пловдив е с годишни приходи от близо 9.4 млрд. лв. през 2022-а година.

Индустрията продължава да движи Пловдив

Производствените предприятия остават основен двигател на местната икономика. Сред тях са Либхер – Хаусгерете Марица, Филкаб, Одело България, Санмина България, Лидер-96, Контрон Солар България и Вили Елоеф Аутомотив България.

Силно присъствие има и металургията чрез КЦМ и Филипеx – Илия Филипов, както и хранително-вкусовият сектор, представен от ВП Брандс Интернешънъл, КАМЕНИЦА и Обединена млечна компания.

Енергетика и инфраструктура

Енергийният сектор също има съществен дял благодарение на ЕВН България Електроснабдяване, ЕВН Топлофикация и Електроразпределение Юг.

Сред инфраструктурните компании се открояват ГБС – Пловдив, Европейски пътища и 999 – Ив. Асенов, които реализират ключови строителни и пътни проекти в региона.

Значимо събитие през последната година е пожарът в „Монди Стамболийски“, след който заводът за производство на хартия прекрати дейността си. Още по темата четете в статията Монди си отива, но до Пловдив се строи нов завод за картонени опаковки.

Икономическа тежест с национален мащаб

Със своята диверсифицирана структура – от машиностроене и енергетика до хранителна индустрия и логистика – Пловдивската област се утвърждава като един от трите най-силни икономически центъра в страната, редом със София и Варна.

От началото на тази година Нови японски, китайски и немски заводи никнат до Пловдив.

Индустриалните зони около града продължават да привличат инвеститори и да разширяват производствените мощности, което прави региона водеща локация за бизнес развитие в Южна България.

Тракия икономическа зона се нарежда сред най-мощните индустриални региони в Югоизточна Европа. Ето какво коментира пред репортера на Под тепето, по повод класацията, инж. Пламен Панчев – изпълнителен директор в ТИЗ:

„Реално всички сектори на индустрията в Пловдив са представени. Това е видимо от данните.

През последните години приоритет за Тракия икономическа зона е привличането на вискотехнологични производства. Това е свързано и с нашата мисия за промяна на образователната система дуалното обучение и привличане на младите към техническите специалности. Принципът е зрелостниците да излизат със занаят от училище, а не самите заводи да ги обучават.

Само преди седмица в ТИЗ бе открита първата успешна китайска индустриална инвестиция в България новия завод на компанията ЗиЕс Юръп. По време на церемонията стана ясно, че едновременно се изграждат два завода на един инвеститор, като вторият се очаква да е много вискотехнологичен. Там ще работят хора със специално образование и специфични производствени умения.“

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Източник на класацията са данни за 2023 г на „Капитал“ за най-големите компании в Пловдив, Пазарджик и Смолян. Проверени от Под тепето във Финансови отчети в Търговския регистър и публични бази данни на НАП и НСИ. Обработка и анализ: Таня Грозданова