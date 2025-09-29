Тони Стойчева стана част от Изпълнителния съвет на ПП

Кметът на район Западен Тони Стойчева бе избрана за член на новия Изпълнителен съвет на „Продължаваме промяната“ при вчерашното Общо събрание на политическата формация, което посочи единодушно Асен Василев за председател на партията.

Стойчева стана районен кмет като част от гражданската квота на коалицията ПП-ДБ, но за две години се утвърди като важен кадър с голям потенциал в скромната откъм нови имена пловдивска политическа сцена. Нищо чудно, ако коалицията оцелее до местните избори, след две години именно тя да е най-подходящия кандидат за кмет на Пловдив.

Освен Тони Стойчева, за членове на Изпълнителния съвет бяха избрани кметът на Варна Благомир Коцев, съпредседателят на парламентарната група на ПП-ДБ Николай Денков, кметът на Благоевград Методи Байкушев, Васил Пандов, Михал Камбарев, Стою Стоев, Ивайло Шотев, Богдан Богданов, Венко Сабрутев, Вяра Тодева и Татяна Султанова.