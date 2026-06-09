Токът за клиентите на EVN в Пловдив и областта може да поскъпне с 3,24% от 1 юли

КЕВР обсъжда новите цени на електроенергията, като за клиентите на EVN, сред които попада Пловдив и областта, е предвидено най-високо увеличение от 3,24%, а омбудсманът настоява предложението да бъде преразгледано.

Битовите потребители на EVN в Пловдив и областта са изправени пред ново увеличение на цената на електроенергията. На днешното заседание Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) ще обсъди предложението за новите тарифи, които трябва да влязат в сила от 1 юли.

Според проекта на регулатора цената на тока за клиентите на „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД ще нарасне с 3,24%, което е над средното увеличение за страната от 2,99%.

Паралелно с това КЕВР ще разгледа и предложението за поскъпване на топлинната енергия и топлата вода с близо 5% средно за страната. След общественото обсъждане, насрочено за петък, регулаторът трябва да вземе окончателното си решение.

Междувременно омбудсманът Велислава Делчева оспори предложените нови цени, определяйки ги като необосновано завишени. В становището си до председателя на КЕВР тя настоява за допълнителен анализ на разходите и по-голяма прозрачност при формирането на тарифите.

Делчева обръща внимание и на многобройните сигнали от граждани за проблеми с електроснабдяването, включително чести аварии, ниско напрежение и повреди на електроуреди. Според нея поредното увеличение на цените ще натовари още повече бюджетите на домакинствата и ще се отрази негативно на покупателната способност на населението.

От КЕВР посочват, че въпреки значително по-високите искания на енергийните дружества, регулаторът е приложил рестриктивен подход, за да ограничи средното поскъпване на електроенергията за битовите потребители до 2,99%. За клиентите на EVN обаче предложението остава за увеличение от 3,24%, ако бъде окончателно одобрено.