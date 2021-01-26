Тодор Чонов за приходите от паркинга на ул.“4 януари“: Незадоволително!

8 коли на час паркират в отредената за 130 автомобила зона на мястото на бившия ТЕЛК на ул. „4 януари”. Това показват цифрите, споменати в отговор на зам.-кмета по транспорта Тодор Чонов до общинската съветничка от Демократична България Веселина Александрова по повод нейно питане за целесъобразността на съоръжението. Отчетеният приход за 45 дни, от момента на слагането на бариерата и въвеждането на платеното паркиране, е точно 5790 лв. Както по-рано през деня изчислихме, това прави 128 лв. на ден и 16 лв. на час.

Още в първите дни след монтирането на бариерата през ноември ви информирахме, че паркингът опустя. Видно за всички е, че разчистеният от стари и опасни сгради парцел, превърнат в място за платено спиране на автомобили, вече не се ползва от шофьорите, тъй като те очевидно не искат да броят по 2 лева за 1 час престой там. А на база отчетените приходи от съоръжението Веселина Александрова призова общината да се откаже от плановете си за мащабна инвестиция в многоетажен паркинг.

Приходът от новия паркинг на мястото на бившия ТЕЛК е 16 лв на час

„За това място има решение да се изгради многоетажен паркинг. Срещу това решение имаше съпротива както от живущите, така и от училищата. С оглед на редуцираната капиталова програма на общината, изграждането на многоетажен паркинг на този етап няма да се случи. Затова и с район „Централен” взехме решение да изградим временен паркинг. Факт е, че коронакризата доведе до много сериозен отлив на хората, които посещават центъра, както и на туристи. Но ние сме убеден, че в момента, в който се нормализират нещата, паркингът ще започне да изпълнява своите функции. Към момента действително приходът за първия месец е около 6 хиляди лева., което не е задоволително. Но считам, че даваме възможност на хората да паркират в централната градска част, а не само да ги глобяваме и да нямат алтернатива”, коментира темата зам.-кметът Тодор Чонов пред Под тепето.

На наш въпрос дали не се мисли за намаляване на цената за час престой, на месечните и годишните абонаменти, той подчерта, че това е опция.

„ Както знаете паркирането за домуващи в района на Синя зона е много благоприятно за хората- 60 лева за година. Паркингите са извадени от състава на Синя зона и според общинската наредба заплащането за това съоръжение е високо, действително, защото е супер център. Мислим в тази посока и ако продължава така ще предложим на общинския съвет да намалим таксите за дневно и месечно паркиране там, и не само за този паркинг. Защото има сериозен интерес”, каза Тодор Чонов.