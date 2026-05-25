Тик-токъри отразяват пловдивските абитуриентски балове
Пловдивските абитуриентски балове стават събитие за социалните мрежи с гостувания на популярни тик-токъри. На бала на Хуманитарната гимназия и Строителния техникум на 25 май пред Гранд хотел Пловдив известният в социалната мрежа Стилян Василев успя да получи специална песен от Габриела Мишева – абитуриентка от Строителния. Тя поздрави колегите си зрелостници със своя авторска песен.
Габриела бе изпратена от мощна агитка маскирани приятели, които запалиха и няколко факли. Тя завършва Парково строителство, но е и талантлива певица.
С музика влезе на бала си и Иван от Хуманитарната, който бе поканил родопски оркестър. Гайдари и тъпанджии го съпроводиха пред хотела, както и семейството му и много негови приятели.
Като цяло купонът на двете училища мина с класическите изпълнения – скъпи коли, много шум от двигатели и пушек от автомобилите. Момчетата се появяваха с класически костюми, а момичетата с оригинални рокли, като тази година на мода явно са бежовите рокли с камъни, които преобладаваха масово сред абитуриентките.
