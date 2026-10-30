Бившият зам.-кмет и настоящ член на ГЕРБ застана редом до градоначалника при старта на строителството на център за резидентна грижа за хора с потребност от постоянни медицински грижи

Неочаквано публично появяване на Владимир Темелков беляза първата копка на новия Център за резидентна грижа в район „Тракия“. Бившият заместник-кмет на Пловдив беше рамо до рамо с кмета Костадин Димитров на церемонията по старта на строителството на обекта.

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Появата на Темелков до Димитров идва след месеци на публично напрежение между двамата. През май Темелков напусна поста си на заместник-кмет, а през юни поиска оставката на Димитров, бе представен като ръководител на академията на МГЕРБ за нови лидери от Бойко Борисов и отправи тежки критики към управлението на града. Той го определи като некомпетентно и безрезултатно, поиска оставката на кмета и заяви, че възнамерява да участва активно в следващите местни избори. Тогава той обеща всяка седмица да публикува нови разкрития за работата на общинската администрация. През септември Темелков гръмко напусна партията. Последва Нов обрат: Владимир Темелков се завръща в ГЕРБ.

Новият център ще бъде изграден на ул. „Свети Княз Борис I Покръстител“, непосредствено до Центъра по растителна системна биология и биотехнология PlantaSYST, в район „Тракия“.

Проектът предвижда създаването на място за резидентна грижа за хора с увреждания и потребност от постоянни медицински грижи. Инвестицията е на стойност около 3 млн. евро и се реализира по Програма „Развитие на регионите“ 2021–2027 г.

Комплексът ще включва няколко едноетажни постройки и паркова среда. След 400 дни проектът трябва да бъде напълно завършен и да отвори врати.