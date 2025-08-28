Темелков ден след оставката: И тук съм възложител, все още

Мъглата около вчерашната буря в общината с оставката на зам.-кмета Владимир Темелков днес стана още по-гъста. Вместо да коментира решението си пред множеството журналисти, които запалиха телефона му, героят от вчерашния регионален новинарски поток пусна пост във Фейсбук, в който обявява старт на нов общински проект с публично финансиране- строеж на нова детска ясла в Тракия.

„Днес новината е само една. В най-кратък срок започваме строителството на новата детска ясла в „Тракия“, за 8 групи, след като спечелихме делото в КЗК“, пише Темелков в профила си като зам.-кмет с ресор “Дигитализация, европейски проекти, бизнес развитие и образование” към Община Пловдив. Ни дума са подадената вчера от него молба за напускане с едномесечно предизвестие, която не бе приета от началника му в общината Костадин Димитров.

Все така мистериозното поведение на вицето в оставка се подсилва от едно изречение „И тук съм възложител, все още“, гарнирано с усмихнато човече.

Поведението на Владимир Темелков все повече оставя впечатление на режисиран политически сценарий, в който той изпълнява ролята на „добрия“ в този вътрешнопартиен уестърн, както вчера Под тепето писа в коментар: