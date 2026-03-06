Театрите у нас пред затваряне, тревога и в Пловдив

Повече от осем културни института предупреждават, че получават средства само за заплати, без пари за постановки, поддръжка и консумативи

Секторът очаква спешна реакция от Министерство на културата на България

Културните среди в Пловдив също бият тревога

Критична е ситуацията в българските театри на 6 март 2026 г., след като липсата на приет държавен бюджет за годината постави под въпрос нормалната работа на редица културни институти. Директори на театри предупреждават, че без спешно финансиране има реална опасност сценичната дейност да бъде преустановена.

Според представители на сектора повече от осем големи театъра и културни института вече са в ситуация, в която получават средства единствено за изплащане на заплати. Финансиране за създаване на нови постановки, материали, консумативи, поддръжка на сградите и дори за хигиена на практика липсва.

Основната причина за кризата е липсата на приет държавен бюджет за 2026 година, което блокира превеждането на средства към сценичните изкуства чрез Министерство на културата на България. Директори на водещи театри настояват за нова методика на финансиране, която да гарантира по-голяма сигурност и предвидимост за културните институти.

Проблемът съвпада и с началото на т.нар. „тих“ протест на музикалните състави на Българско национално радио, които от 6 март спират концертната си дейност. Част от театралните среди изразяват солидарност и също предупреждават за възможни протестни действия.

Сериозни притеснения има и в Пловдив, където директорите на културните институти алармират, че без спешна намеса на държавата съществува риск сценичната дейност да бъде силно ограничена. По думите им, ако не се осигури финансиране за текущата дейност, ще бъде трудно да се поддържа репертоарът и нормалният ритъм на работа на театрите.

В културния сектор очакват официална позиция от Министерство на културата на България относно адаптирането на бюджетните рамки за 2026 г. и гарантиране на средствата за сценичните изкуства. Без ясно решение в близките седмици редица културни институти предупреждават, че могат да бъдат принудени да ограничат или временно да прекратят дейността си.