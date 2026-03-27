Театърът показа новата си визуална идентичност

Драматичен театър- Пловдив разкри новата си визуална идентичност навръх Международния ден на театъра днес. Ръководството на културната институция, нейни партньори, част от актьорската трупа и много гости присъстваха на официалното показване на новото лице на Драмата.

От днес Храмът на Мелпомена ще е разпознаваем със съвременен брандинг, който изцяло носи духа и посланията от историята на трупата, но с поглед към бъдещото- лого, знак, шрифт, цветове и дори вербален език. Визуалната идентичност е разработка на студио PUNKT и бе представена от директора му Красимир Ставрев.

Той и екипът му работят върху визията от ноември месец. В основата на логото е стилизиран грифон, какъвто присъства и в старата вече визия, като пазител на историята на театъра, но и гарант за бъдещето му.

Случайно или не новият шрифт е Драма, а в брандинга са използвани някои от най-характерните елементи от пребогатия интериор на дома на пловдивската трупа.

Пак днес от ръководството на културната институция съобщиха, че обявяват графити-арт конкурс за проект за нови графити на гърба на сградата на театъра. Председател на журито ще е художникът Атанас Хранов, като амбициите са догодина по това време задната фасада да бъде преобразена. „Искаме да продължим да интегрираме театъра в градската среда“, каза драматургът Александър Секулов.

Днес бяха представени и няколко нови дигитални екрана, част от Музея на трупата, чрез които хората ще могат да се запознават с актьорите и да общуват виртуално с тях като им задават въпроси. Два от тях са разположени във фоайето.

Паралелно с това Драмата движи още куп нови проекти- създаване на представления, достъпни за хора с увреден слух, изграждане на надстройка над камерна зала с 9 студиа и репетиционни, както и връщане на блясъка на съседната стара сграда, която ръководството е успяло да вземе.

„Тази година пловдивският театър става на 145 години. И не спира да се променя, защото театърът не може да изглежда като вчера. Промяната стана необратима след 2019г. и Европейска столица на културата“, каза директорът на културната институция Сюзанна Арутюнян-Василевска.