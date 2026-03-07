Татяна Дончева ще води листата на БСП-Обединена левица в Пловдив-град. Това реши пленумът на социалистите, които посочиха лидерката на Движение 21 и бивш член на партията за най-подходящ за лице на предстоящата кампания под тепетата. Часове по-рано един от основните фаворити за водач на листата на червените Иван Петков-Бебето обяви, че въобще няма да е кандидат за народен представител.

Новият лидер на БСП-Обединена левица Крум Зарков ще е водач на листите на формацията в Бургас и 24 МИР в София.